Britse terroriste vroeg IS-verdachte uit Uithoorn afscheidsvideo te delen na aanslag

St Paul's Cathedral in Londen, waarop de Britse online-vriendin van Yousra L. met haar instemming en assistentie een aanslag zou hebben willen uitvoeren. Beeld Reuters

Yousra L. (32) stond donderdag terecht in Rotterdam op verdenking van onder meer lidmaatschap van IS en opruiing tot het plegen van een terroristische aanslag. Een van de aanwijzingen daarvoor is volgens justitie dat zij innig contact had met Michelle Ramsden, die ze had ontmoet op Telegram. Yousra L. maakte geld over naar haar onlinevriendin, wist van haar plannen voor een aanslag en werd klaargestoomd om na Ramsdens dood de leiding over het Greenbirds-kanaal volledig over te nemen.

De aanslag werd nooit uitgevoerd, omdat de vrouwen op 10 oktober 2019 werden opgepakt in Londen en Uithoorn. Michelle Ramsden werd in juli 2020 in Engeland tot levenslang veroordeeld.

Yousra L., moeder van drie kinderen, kwam donderdag met een opmerkelijke verklaring voor haar activiteit op Telegram. Zij beschuldigde haar ex-man, een Amsterdamse advocaat, van het plegen van onzedelijke handelingen met haar kinderen. ‘Ik moest op school komen en daar hebben ze verteld wat mijn dochter zou hebben gezegd. Ik ben toen helemaal gek geworden. Ik wilde hem dood, punt.’

Nadat een melding en een aangifte volgens Yousra L. niet leidden tot optreden tegen haar ex-man, ging ze naar eigen zeggen op zoek naar manieren om zelf wraak te nemen. Vergiftiging, het plaatsen van een bom: het zijn allemaal scenario’s waarover Yousra informatie zocht. Op Telegram kwam ze vervolgens op allerlei obscure plekken terecht, waaronder het Greenbirds-kanaal. Daar werden volop handleidingen gedeeld voor bijvoorbeeld het maken van een bomgordel.

GUit het strafdossier blijkt overigens dat Yousra eind september 2019 – lang nadat ze actief werd op Telegram – met haar kinderen nog op een gezellig gezinsuitje ging naar vogelpark Avifauna met dezelfde man die ze nu beschuldigt van onzedelijke handelingen.

IS-vlaggen in huis

Hoewel er allerlei aanwijzingen zijn dat Yousra L. fanatiek IS-aanhanger was, ontkende de verdachte donderdag dat zij ooit de baya, de eed van trouw, aan IS zou hebben afgelegd. Dat er IS-vlaggen zijn gevonden in haar huis, is volgens Yousra L. niets bijzonders. ‘Dat is gewoon de islamitische vlag.’ Ze waren bovendien erg goedkoop op Alibaba, en Yousra vond het ‘wel grappig’ om te testen of ze door de Nederlandse douane zouden komen.

Ze gaat nog altijd uit van de ‘goede intenties’ van Islamitische Staat. Gevraagd naar de oprichting van het kalifaat in Syrië: ‘Ik vond dat wel lef hebben, absoluut.’ Op de opmerking van de rechtbank dat er in dat kalifaat ook gruwelijke misdrijven plaatsvonden, antwoordde ze: ‘Het was niet helemaal honderd, maar Rome is ook niet in een dag gebouwd.’

De zaak gaat 29 maart verder. Die dag zal de officier van justitie haar strafeis bekendmaken.