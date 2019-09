Britse staatssecretaris landt met parachute op Ginkelse Heide om Market Garden te herdenken

Vrijdag oefenden Britse parachutisten al voor de ‘Mass Drop'. Beeld Marcel van den Bergh

Voor het eerst zal een Britse bewindsman met een parachute op Nederlandse bodem arriveren voor een officieel bezoek. Staatssecretaris van Defensiepersoneel en Veteranen Johnny Mercer springt vandaag met honderden anderen vanuit een Dakota of Hercules om te landen op de Ginkelse Heide. Ze doen dat als eerbetoon aan het geallieerde offensief in 1944 waarbij ruim 35 duizend geallieerde luchtmachtmilitairen een hoofdrol speelden.

Nerveus voor de sprong zegt de 38-jarige Conservatief niet te zijn. ‘Op de militaire academie heb ik parachutespringen geleerd. Ik verwacht geen problemen, zolang de parachute maar opengaat. In Arnhem en omgeving ben ik meerdere keren geweest’, aldus de voormalige legerofficier. ‘Het is altijd een emotionele ervaring om jonggestorven landgenoten te herdenken die zich hebben opgeofferd voor de vrijheid.’

Mercer kan wat de geallieerden indertijd hebben meegemaakt bij benadering aanvoelen. Hij heeft twaalf jaar in het leger gezeten en is als commando drie keer uitgezonden naar Afghanistan. Daarover schreef hij het boek We Were Warriors: One Soldier’s Story of Brutal Combat. ‘Elke oorlog is anders natuurlijk, maar de emoties die erbij komen kijken, de angst bijvoorbeeld, zijn hetzelfde. Wij werkten in Afghanistan trouwens goed samen met jullie mariniers.’

Afkeer carrièrepolitici

Mercer is niet de enige oud-militair met een prominente plek binnen de Britse Conservatieve Partij. Volgens hem leeft er onder Britten een afkeer van carrièrepolitici, wat gepaard gaat met een roep om politici die elders in de maatschappij ervaring hebben. ‘In het leger leer je dingen die je als politicus nodig hebt. De wil om samen te werken behoort daartoe.’

Eind juli kreeg hij een plek in de Britse regering. De nieuwe premier Boris Johnson zette een Office for Veterans’ Affairs op en maakte Mercer daar verantwoordelijk voor. Het is een onderwerp waar zijn passie al jaren naar uitgaat. ‘Het lot van oorlogsveteranen gaat me aan het hart. Dat er veteranen op straat belanden is vreselijk. Hoe kan een samenleving mensen in de steek laten die bereid waren hun leven te geven?’

De vervolging van Britse paratroopers die betrokken waren bij het bloedbad in het Noord-Ierse Derry, 47 jaar geleden, zint hem daarom niet. De strijd om Ierland is een ‘een bijzonder gevoelig dossier’, zegt Mercer diplomatiek, ‘zeker met de Brexit in het achterhoofd.’

De Brexit leidt ertoe dat de Tweede Wereldoorlog er vaak bij wordt gehaald tijdens Britse politieke debatten, om de historische relatie met het vasteland te onderstrepen. Na het turbulente bezoek van premier Johnson eerder deze week aan Luxemburg zei een bekende Tory dat de Luxemburgers niet moeten vergeten door wie ze zijn bevrijd. ‘Dat moet meteen stoppen’, vindt Mercer. ‘Het zorgt alleen maar voor tweespalt. Daarom is de herdenking zo belangrijk, om de Brits-Nederlandse vriendschap te benadrukken.’