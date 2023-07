Britse staatssecretaris laat vrolijke afbeeldingen verwijderen uit asielzoekerscentrum voor minderjarigen

Een ruimte in het opvangcentrum voor minderjarige asielzoekers in Dover, tot voor kort versierd met tekenfilmfiguren. Beeld HM Chief Inspector of Prisons

In april kreeg het personeel van de Kent Intake Unit in Dover te horen dat onder meer Mickey Mouse en Baloe moesten worden verwijderd, zo meldt internetkrant The i. De vrolijkheid paste volgens staatssecretaris Robert Jenrick niet bij een sober immigratiekantoor. Het personeel gaf geen gehoor aan de opdracht, waarna eerder deze week schilders met potten verf langskwamen om de muren weer wit te maken.

De actie heeft tot verontwaardiging geleid. Tegenover The Guardian noemde Stephen Kinnock, Labour-woordvoerder voor immigratiezaken, het idee ‘totaal absurd’ dat deze maatregel de komst van bootjes met asielzoekers zou afremmen. Diverse cartoonisten boden aan om de muren te versieren met tekeningen, maar het is vrijwel onmogelijk om zonder toestemming het opvangcentrum binnen te komen.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Ontmoedigingsbeleid

Jenricks interventie doet denken aan het ontmoedigingsbeleid onder oud-minister van Binnenlandse Zaken Theresa May, een partijgenoot. Vanaf 2012 werd er in opdracht van May werk gemaakt van het creëren van een ‘vijandig klimaat’ voor mensen die onrechtmatig op het eiland verblijven. Zo reden er voertuigen rond met billboards waarop illegale immigranten werden opgeroepen zichzelf aan te geven.

Het beleid sorteerde weinig effect, behalve dat tientallen mensen uit de Cariben die al decennia legaal in het Verenigd Koninkrijk woonden door bureaucratische blunders van de ene op de andere dag een illegale status kregen. Deze Windrush-affaire zorgde vijf jaar geleden voor grote ophef en het aftreden van Mays opvolger Amber Rudd. Ondertussen is illegale immigratie sterk toegenomen.

Bootjesmigranten

De rel omtrent de muurschilderingen toont aan hoe groot de paniek binnen de regering is. Nog steeds arriveren er vrijwel dagelijks bootjesmigranten aan de kust van Kent. Vrijdag waren dat er driehonderd. Ze worden tegenwoordig door de kustwacht al op zee opgepikt. Hiermee wil de regering voorkomen dat er beelden rondgaan van migranten die zegevierend het strand op komen rennen – dat geldt als slechte pr.

Voor illegale immigranten is het na een wetswijziging niet langer mogelijk om zich te beroepen op een door May geïntroduceerde wet tegen ‘moderne slavernij’. Momenteel is het ministerie bezig met het verplaatsen van asielzoekers van hotels naar andere opvanglocaties, zoals oude veerboten die voor de kust liggen.

Deportaties verhinderd

Bij het genoemde opvangcentrum in Kent worden asielzoekers geregistreerd die aangeven minderjarig te zijn. Omdat ze vaak geen officiële documenten bij zich hebben, is het nagaan van de juiste leeftijd dikwijls onbegonnen werk. Het overgrote deel van de asielzoekers bestaat uit alleenreizende jongemannen. Geplande deportaties naar Rwanda zijn verhinderd door het gerechtshof.