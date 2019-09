Britse scholieren demonstreren tegen verbod op rokjes

De Britse journalist Piers Morgan heeft gedreigd in een rok naar zijn oude school in Lewes te gaan, uit protest. Beeld EPA

Op vrijwel alle Britse scholen hebben meisjes de keuze tussen een broeken of een rok. Sommige scholen staan het jongens ook toe een rok te dragen als ze zich daar prettiger bij voelen. Zo niet op de Priory School in Lewes, een stadje nabij Brighton. Daar heeft schoolhoofd Tony Smith bepaald dat alle leerlingen een uniform met een broek moeten dragen. Het doel is transgender leerlingen zich beter op hun gemak te laten voelen. Ook zou de school zich zorgen maken over ‘upskirting’, ofwel jongens die stiekem foto’s maken onder de rok van meisjes.

De broekverplichting is niet goed gevallen.

Girls in Sussex were locked out of their school for wearing skirts, which goes against the school’s new ‘gender-neutral’ uniform rules. Why this obsession with ‘neutralising’ kids? Let girls be girls, says @stickyphysicshttps://t.co/pznXBAusCR spiked

De affaire kreeg maandag landelijke bekendheid toen de bekende journalist Piers Morgan, oud-leerling van deze openbare school, op de ochtendtelevisie zijn verontwaardiging uitsprak over de nieuwe kledingvoorschriften. ‘Die hele genderneutrale gekte gaat veel te ver’, brieste hij, gevolgd door de dreiging zelf in een rok bij de ingang van zijn alma mater te verschijnen. Het plaatselijke kamerlid Maria Caulfield bekritiseerde de school eveneens. ‘Het is verontrustend te zien dat de school meisjes wegstuurt omdat ze een rok dragen en zelfs de politie inschakelt.’

De school weigert het omstreden beleid aan te passen. ‘Gelijkheid is erbij gebaat als iedereen, ongeacht geslacht, hetzelfde draagt’, zo luidde een verklaring. Schoolhoofd Smith kreeg steun van journalist en feminist Harriet Minter. ‘Ze mogen dan wel het recht willen hebben een rok te dragen, maar dit is nu eenmaal het uniformbeleid’, zo stelde ze in hetzelfde tv-programma. Inmiddels hebben 360 scholieren en ouders een petitie getekend tegen het uniformbeleid. Ook worden juridische stappen overwogen.