Britse rente opgetrokken naar hoogste niveau in dertien jaar

Het levensonderhoud van de Britten is flink duurder geworden en de centrale bank waarschuwde al dat huishoudens rekening moeten houden met een grote financiële klap door de oorlog in Oekraïne. Het rentetarief bedraagt nu 1,0 procent. De Britse rente staat daarmee weer boven het niveau van voor de coronacrisis, toen de rente werd verlaagd om de economie te steunen, en is teruggekeerd naar het niveau van begin 2009. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken. De beleidsbepalers van de Britse centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zes van de negen bestuurders stemden voor de renteverhoging met een kwart procentpunt. Drie bestuurders stemden voor een verhoging van een half procentpunt.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk kwam in maart uit op 7 procent. Vooral de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen jagen de inflatie aan. Britse energiebedrijven waarschuwden in april dat vier op de tien Britse huishoudens deze winter mogelijk de energierekening niet meer kunnen betalen. Naast de energieprijzen zijn ook de voedselprijzen flink gestegen door de oorlog in Oekraïne. De Bank of England verwacht dat de inflatie dit jaar verder zal oplopen tot zo’n 10 procent door de oorlog in Oekraïne en de problemen in de toeleveringsketen door de lockdowns in China. De centrale bank waarschuwde daarbij dat de prijzen waarschijnlijk sneller zullen stijgen dan de lonen, wat de koopkracht van veel Britten verder onder druk zet.