Britse regering zoekt ‘supergetalenteerde gekkies’

Volgens Boris Johnsons topadviseur Dominic Cummings is het huidige Britse ambtenarenapparaat ingeslapen en stroperig. En dus heeft het land geen behoefte meer aan afgestudeerden van Britse topuniversiteiten. In een essay op zijn blog schrijft de excentrieke Cummings dat studenten daar allemaal hetzelfde leren, namelijk ‘inclusief gewauwel over identiteit en diversiteit.’

Er is behoefte aan ‘een echte cognitieve diversiteit’. Dat verse bloed kunnen ‘supergetalenteerde gekkies’ zijn, die niet hoeven te voldoen aan ‘de gruwelen van human resources’. In zijn woorden: ‘Wat we nu nodig hebben, zijn echte jokers, artistiekelingen, mensen die nooit naar de universiteit zijn geweest en zich vrij hebben gevochten uit penibele situaties.’

Kandidaten die denken aan deze kwaliteiten te voldoen, kunnen hun sollicitatiebrief onder de term ‘misfit’ inleveren. Hij voegde eraan toe geen behoefte te hebben aan bluffende kostschooljongens.

‘The blob’

Cummings heeft zelf op een kostschool gezeten, om daarna geschiedenis te studeren in Oxford. Na zijn studie zocht hij het avontuur in post-communistisch Rusland waar hij een vliegdienst probeerde op te zetten. Hij was jaren later lange tijd de speciale adviseur van minister van Onderwijs Michael Gove, die een bittere strijd leverde met het behoudende, ingedutte onderwijsestablishment, bijgenaamd ‘the blob’.

Wat Cummings betreft zien teveel rijksambtenaren hun werk als een negen-tot-vijfbaan, waarbij ze alleen maar denken aan een goede oude dag. Dat is niet de visionaire houding die nodig is om het land grondig te hervormen. ‘De Brexit brengt grote beleidsveranderingen met zich mee en een nieuwe manier van besluitvorming’, schrijft hij, waarmee hij erop wijst dat er nu ministers zijn die risico’s durven te nemen.

Tevens stelt hij vast dat de regering over een gezonde meerderheid beschikt, zodat er geen zorgen hoeven te bestaan over impopulariteit op de korte termijn. Naast ‘weirdos and misfits with odd skills, zoekt hij datawetenschappers, softwareontwikkelaars, economen, beleidsexperts, projectmanagers en ‘jonge onderzoekers van wie eentje mijn persoonlijke assistent zal zijn’.