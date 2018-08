Britse regering wil verkoop ongezonde energiedrankjes aan minderjarigen verbieden

De Britse regering wil de verkoop van energiedrankjes aan minderjarigen verbieden. Hiermee hoopt ze niet alleen overgewicht en diabetes te bestrijden, maar vooral ook wangedrag in klaslokalen te verminderen. In geen ander Europees land drinken kinderen zo veel zoete drankjes als in Groot-Brittannië.

Het Britse ministerie van Volksgezondheid maakt zich grote zorgen over de drankjes, die vol met calorieën en cafeïne zitten. Sommige flesjes bevatten het equivalent van tien theelepels suiker. Ze dragen bij tot obesitas, maar volgens gezondheidsdeskundigen kunnen ze ook zorgen voor slapeloosheid, hoofdpijn en met name hyperactiviteit. Dat laatste is een groot probleem in het Britse onderwijs. Een derde nadeel is de hoeveelheid lege flesjes op straat, met name in de buurt van scholen.

Uit onderzoeken blijkt dat een op de vier basisscholieren regelmatig energiedrankjes koopt. Dat loopt op tot twee op de drie in de daaropvolgende leeftijdscategorie. Voor nog geen 0,30 euro zijn deze producten te koop. Tegenover The Daily Telegraph beweerde staatssecretaris Steve Brine dat het ‘noodzakelijk is de gezondheid van kinderen te beschermen’. Volgens de Conservatieve bewindsman bestaat er een ‘zorgwekkend’ verband tussen de consumptie en slecht gedrag.

Jamie Oliver

Het voorstel heeft de enthousiaste steun van Jamie Oliver, de beroemde chef die al jaren strijdt voor een gezonde levensstijl van kinderen en tien jaar terug met wisselend succes campagne heeft gevoerd voor gezondere schoolmaaltijden. Voedseldeskundigen hebben aangegeven dat er amper tot geen voedingswaarde zit in de drankjes. Toch worden die steeds populairder. Vooral Red Bull, dat enorm veel tijd en geld steekt in promotie via topsport, heeft een hoge omzet.

Het verbod zal in eerste instantie gaan om drankjes met meer dan 150 milligram cafeïne per liter. Of de leeftijdslimiet 16 of 18 jaar wordt, moet nog worden bepaald. De hoop is dat producenten de hoeveelheid suiker en cafeïne uiteindelijk vrijwillig zullen verlagen. Binnen de Conservatieve Partij zal een verbod gevoelig liggen. De vrijzinnige vleugel, waartoe onder anderen Boris Johnson behoort, ziet weinig in verboden van staatswege. Het zou een zaak moeten zijn van het individu en in het geval van kinderen de ouders.

Theresa May

Dit Thatcheriaanse individualisme staat haaks op het paternalisme waar Theresa May een belichaming van is. Eerder dit jaar heeft de regering een suikerheffing ingevoerd op frisdrankjes als Fanta, Coca-Cola en Ribena. Ook haar voorganger David Cameron zag een grotere rol voor de staat weggelegd waar het gaat om de volksgezondheid. Een van zijn eerste daden als partijleider was het uithalen naar de boekenketen W.H. Smith, die de toonbanken vol heeft liggen met voordelige chocoladerepen of - eieren.

Binnen het Britse parlement zal het voorstel vrijwel zeker op een meerderheid kunnen rekenen. Winkels die verboden drankjes aan minderjarigen verkopen, kunnen boetes van maximaal 2.600 euro tegemoet zien. Ze zullen daarom moeten overgaan tot het vragen van identificatie aan klanten, wat tot ergernis zal leiden bij studenten die er jong uitzien, niet van koffie houden en bij de avondwinkel een Red Bull willen kopen om wakker te blijven bij een nachtelijke studeersessie.

Bronwater en lightdrank goedkoper De verbruiksbelasting op suikervrije frisdranken en bronwater gaat waarschijnlijk sneuvelen. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van het AD. Het gaat om een beoogde maatregel in het nog te sluiten Preventieakkoord, waar momenteel over wordt gesproken. Minister Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil met dat akkoord de komende jaren de gezondheid van de bevolking verbeteren. Het ministerie hoopt het akkoord in oktober te presenteren. Verbruiksbelasting wordt niet alleen op frisdranken en water geheven, maar ook op onder andere vruchtensap en alcoholvrij bier. De onderhandelingen over het akkoord zijn onderverdeeld in drie onderwerpen: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Onder meer zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, sportverenigingen en bedrijven zijn betrokken bij de gesprekken. Voedselwaakhond foodwatch stelt in een reactie dat het raar is dat er ‘subsidie’ komt op kunstmatig gezoete frisdranken. Deze producten staan immers niet in de schijf van vijf. ‘We moeten dus niet Coca-Cola light gaan sponsoren. Doe als de Fransen en richt het beleid op minder zoet in plaats van suiker te vervangen door kunstmatige zoetstoffen. En richt subsidies op producten die echt gezond zijn, dus weg met die btw-verhoging op groente en fruit’, aldus de organisatie.