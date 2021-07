Britse regering wil strenger optreden tegen Kanaalmigranten

Migranten proberen per rubberboot Engeland te bereiken. Beeld AFP

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, presenteerde deze nieuwe asiel- en immigratiewetgeving dinsdag in het Lagerhuis. Gezien de meerderheid van de Conservatieve Partij zal ze vrijwel zeker worden aangenomen.

De nieuwe wetgeving voorziet in twee soorten asielzoekers: zij die op legale wijze het land binnenkomen en zij die dat niet doen. Laatstgenoemden zullen het moeilijk krijgen wat Patel betreft. Illegale immigranten kunnen maximaal dertig maanden op het eiland blijven, ook wanneer ze een legitieme asielclaim hebben. Toegang tot financiële bijstand wordt drastisch beperkt, evenals de mogelijkheid tot gezinshereniging.

Kanaalmigratie

De maatregelen zijn vooral bedoeld om Kanaalmigratie tegen te gaan. Dagelijks komen er rubberbootjes met migranten aan vanuit Frankrijk, zeker in de zomer. De Fransen lijken weinig moeite te doen om te voorkomen dat migranten de zee op gaan. De Britse kustwacht blijkt migranten reeds in Franse wateren op te pikken.

In de eerste zes maanden van dit jaar ging het om 6.000 migranten, over heel 2020 waren dat er 8.417. Dat is laag vergeleken met de aantallen migranten die Zuid-Europese landen ontvangen vanuit Noord-Afrika, maar hoog genoeg om een politiek probleem te vormen.

De toegenomen hoeveelheid migranten is in strijd met het hernemen van de controle over de eigen grenzen, een van de doelstellingen van de Brexit. Het beeld van bootjes vol migranten, regelmatig belicht door politicus Nigel Farage, is slecht voor het imago van Patel en de Conservatieve regering.

Groot-Brittannië is echter een geliefde bestemming, reden dat mensensmokkelaars hun kansen ruiken. De handelaren kunnen in de toekomst hogere straffen verwachten. De maximumstraf gaat van 14 jaar cel naar levenslang.

Waar er nu nog bussen klaarstaan om de bootmigranten naar opvangcentra te sturen, dreigt in de toekomst arrestatie. Tijdens de asielprocedure zullen ze te maken krijgen met een zwaardere bewijslast dan hun lotgenoten die via legale wijze, bijvoorbeeld door middel van een programma van de VN, op het eiland zijn gearriveerd. Beroepsmogelijkheden worden drastisch beperkt.

Migrantenorganisaties spreken hun afschuw uit over de ‘antivluchtelingenwetgeving’. Patel is ervan beschuldigd vluchtelingen te criminaliseren. De vluchtelingenorganisatie Refugee Council heeft berekend dat 9.000 asielzoekers die nu zouden worden geaccepteerd onder de nieuwe regels nog amper kans maken.

Overzeese gebieden

De nieuwe wet geeft de overheid ook de mogelijkheid om asielzoekers in overzeese gebieden op te vangen, waarmee het Verenigd Koninkrijk het voorbeeld van Australië volgt. Uit uitgelekte documenten is eerder dit jaar gebleken dat het eiland Ascension wordt overwogen.

Tevens zijn uit de vaart genomen veerboten en zelfs olieplatformen genoemd als mogelijke opvangcentra. Om ervoor te zorgen dat haar ‘harde maar eerlijke’ beleid goed wordt uitgevoerd, heeft Patel de leiding van de immigratiedienst vervangen.

Patel is van plan om ook het uitzetten van afgewezen asielzoekers te bespoedigen. Nu komt het regelmatig voor dat een uitzetvlucht niet kan opstijgen omdat er op het laatste moment nog een bezwaar is ingediend. Dat zal in de toekomst niet meer kunnen gebeuren.

Om te laten zien dat ze de wind eronder heeft, liet de minister zich onlangs fotograferen bij een arrestatie van een mensensmokkelaar in Oost-Londen. Hoe omstreden Patels beleid ligt, was vorige maand zichtbaar in Glasgow, waar een mensenmassa de uitzetting van twee Indiërs verijdelde.