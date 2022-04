Britse regering strijdt tegen de ‘piraten’ van P&O

Het schip Eupean Causeway van P&O Ferries in de haven van Larne, Noord-Ierland. Beeld REUTERS

Het Britse ministerie van Economische Zaken is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar P&O. Het bedrijf ontsloeg tweeënhalve week geleden bijna 800 werknemers die op de veerboten tussen Groot-Brittannië, Ierland en het Europese vasteland werkten. Ze werden van de ene op de andere dag vervangen door goedkope, buitenlandse uitzendkrachten. Het op zaterdag aangekondigde onderzoek is de jongste poging van de regering het bedrijf te dwingen het massaontslag ongedaan te maken.

De Britse regering schrok twee weken geleden net zo hard als de ontslagen werknemers en de vakbonden. Volgens het verliesmakende P&O was de vervanging van het personeel noodzakelijk om te blijven bestaan. Het alternatief, kreeg de regering te horen, was een faillissement dat 3000 banen zou kosten. Het dreigement wekte verbazing omdat het in Dubai gevestigde moederbedrijf DP World steenrijk is. Het wil bovendien flink gaan investeren in vrijhavens op de Britse eilanden.

De boosheid van de regering-Johnson nam toe na het optreden van topman Peter Hebblethwaite in het Lagerhuis. Tegenover een commissie verklaarde hij doodleuk dat het massaontslag vast niet voldoet aan de Britse arbeidswetgeving, maar dat hij het zo weer zou doen. Volgens hem zou het geen zin hebben gehad te onderhandelen met de National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT). Die staat te boek als de meest militante en stakingsbereidwillige vakbond van het land.

Meest gehate topman

In een klap was Hebblethwaite de meest gehate topman van het land, een titel die eerder toekwam aan Sir Philip Green. Deze voormalige Koning van de Winkelstraat bleek zich te hebben verrijkt aan de schokkende teloorgang van warenhuis BHS, zes jaar geleden. Premier Boris Johnson schaarde zich achter de massale oproep aan het adres van Hebblethwaite om ontslag te nemen. Minister Shapps roept de toezichthouder op Hebblethwaite ongeschikt te verklaren voor het leiden van een bedrijf.

Maar de topman zit er nog steeds. Zijn bedrijf hoeft zich niet aan de Britse regelgeving te houden omdat de veerboten en cruiseschepen onder de vlaggen van Cyprus, Bermuda en de Bahama’s varen. Bovendien zit het moederbedrijf in Dubai. Door deze constructie kan het de nieuwe personeelsleden een salaris bieden dat ver onder het Britse minimumloon van omgerekend 10,58 euro per uur valt. Inmiddels doet de Britse regering er alles aan om deze maas in het wet te dichten.

En ze doet er ook alles aan, voor deze keer aan de zijde van de RMT-vakbond, P&O van gedachten te doen veranderen. Afgelopen week oordeelde de inspectie dat het personeel op twee veerboten - the Pride of Kent en de European Causeway - onvoldoende is opgeleid. De veerboten mogen niet uitvaren tussen respectievelijk Dover en Calais en het Larne (Noord-Ierland) en Cairnryan (Schotland). Ook op andere routes ondervinden de diensten van P&O nog grote hinder.

De Britse regering is in gesprek met de twee grote concurrenten van P&O, het Deense DFDS en het Zweedse Stena Lines. Deze veerdiensten nemen veel reisverkeer over. De steun zal hard nodig zijn tijdens de paasvakantie, als de Britten na twee jaar weer ongehinderd naar andere Europese landen hopen te reizen. Normaal gesproken maken tijdens deze vakantie liefst 10.000 reizigers per dag gebruik van de veren van P&O tussen Dover en Calais. Een andere zorg is het vrachtverkeer, dat nog steeds te maken heeft met opstoppingen.