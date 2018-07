Britse regering stelt Rusland verantwoordelijk voor dood van met novitsjok besmette vrouw

De Britse minister van Defensie Gavin Williamson heeft Rusland verantwoordelijk gesteld voor de dood van de 44-jarige Dawn Sturgess die zondagavond overleed nadat zij besmet was geraakt met het zenuwgas novitsjok. ‘De simpele realiteit is dat Rusland een aanslag heeft gepleegd op Britse bodem die tot de dood van een Britse burger heeft geleid’, zei Williamson maandag in het Lagerhuis.

Politie- en ambulancepersoneel in de straten van Salisbury. Foto Getty Images

Sturgess werd ruim een week geleden samen met haar partner Charlie Rowley met ernstige vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. De Britse politie vermoedt dat zij per ongeluk in contact zijn gekomen met resten van het zenuwgas dat werd gebruikt bij de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in Salisbury, niet ver van de plaats waar Sturgess en Rowley woonden. Ook zij werden in kritieke toestand in hetzelfde ziekenhuis opgenomen, maar overleefden de aanslag.

Volgens Londen zat Rusland achter die aanslag met novitsjok, een uiterst giftige stof die tijdens de Koude Oorlog in het geheim door de Sovjet-Unie werd geproduceerd.

Sancties?

Als reactie op de aanslag zetten Groot-Brittannië en een reeks westerse landen een aantal Russische diplomaten het land uit. De Britse regering, die wankelt na het aftreden van Brexit-minister David Davis en zijn collega van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, heeft nog niet gezegd of er nieuwe sancties tegen Rusland zitten aan te komen. Maar vooral nu het om de dood van een burger gaat die niets met de kwestie-Skripal te maken heeft, is het onwaarschijnlijk dat Londen deze nieuwe vergiftigingszaak over zijn kant zal laten gaan.

Londen heeft de OPCW, de organisatie die toezicht moet houden op het verbod op chemische wapens, op de hoogte gesteld van de nieuwe vergiftigingszaak. De OPCW bevestigde eerder al dat de Skripals inderdaad met novitsjok waren vergiftigd, maar zweeg over de herkomst van het materiaal. Sinds kort mag de in Den Haag gevestigde organisatie echter ook onderzoeken wie er achter het gebruik van dergelijke stoffen zit. Rusland was fel tegen die uitbreiding van het mandaat van de OPCW, maar werd overstemd.

‘Absurde beschuldiging’

Rusland ontkent dat het ook maar iets met de aanslag op Skripal en het tweede vergiftigingsgeval van doen had. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov noemde die beschuldiging ‘absurd’. Maar volgens hem is Rusland wel ‘bezorgd over de aanwezigheid van dergelijke giftige stoffen op Brits grondgebied’.

Woordvoerster Maria Zacharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zich vrolijk over het aftreden van Boris Johnson als minister. ‘Hebben we niet gezegd dat deze hele vuile, veelzijdige intrige slecht zou aflopen voor de regering van Theresa May?’, zei ze. ‘En kijk, zelfs de Britse koning van politieke excentriciteit wil niet langer in dit lekke bootje blijven.’

De Britse regering hecht weinig geloof aan de Russische ontkenningen. Ook bij de moordaanslag op de voormalige Russische geheim agent Aleksandr Litvinenko waste Moskou de handen in onschuld. Maar later bleken de sporen die het radioactieve polonium-210 waarmee Litvinenko werd vergiftigd, precies samen te vallen met de plaatsen waar twee Russische geheim agenten waren geweest.