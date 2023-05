Britse regering schrapt veel minder EU-wetten dan voorgenomen

Premier Rishi Sunak (tweede van links) en minister van Economische Zaken Kemi Badenoch (derde van links) in het Britse Lagerhuis. Beeld AFP

Een ‘vreugdevuur van EU-regels’ – zo was het schrappen van ongeveer vierduizend Europese regels en wetten uit het Britse wetboek aangekondigd. Bij zijn campagne voor het leiderschap van de Conservatieve Partij, afgelopen zomer, had Rishi Sunak zelfs een video gemaakt waarin hij EU-documenten, op de klanken van vaderlandslievende muziek, in de papierversnipperaar schuift. Maar van dat vreugdevuur is weinig meer over. Het is eerder een bescheiden barbecuevuurtje in de achtertuin van de ambtswoning op 10 Downing Street.

Volgens de brexiteers is hun project niet voltooid voordat alle Europese invloeden die afgelopen halve eeuw in het Britse wetboek waren opgenomen zijn verdwenen. Het gaat onder meer om regels over werktijden, bescherming van vleermuizen, compensatie voor gecancelde vluchten, vakantiegeld, salmonella en financiële kwesties. De deadline voor deze operatie was 31 december van dit jaar, maar die wordt niet gehaald, zo maakte minister van Economische Zaken Kemi Badenoch bekend.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

In een artikel in The Daily Telegraph verklaarde de minister donderdag dat er nu zo’n zeshonderd regels op de nominatie staan om te worden geschrapt. Op termijn, zo beloofde ze, zal de rest volgen, maar een datum wilde ze niet geven. ‘Het afschaffen van EU-wetgeving’, zo schreef ze, ‘is meer dan een race naar een deadline.’ Badenoch, een lieveling van de achterban, legt de schuld voor de vertraging bij de ambtenarij, die zich in haar ogen te lang heeft gefixeerd op welke regels er konden worden behouden.

In de vier maanden dat ze in functie is, heeft ze die houding niet weten te veranderen. In het Lagerhuis kreeg Badenoch kritiek van voorzitter Lindsay Hoyle omdat ze de plannen eerst had gepresenteerd in The Daily Telegraph, een conservatieve krant, en daarna pas in het parlement. Toen ze laconiek opmerkte dat ‘de volgorde die we hebben gekozen niet naar uw tevredenheid was’, ontplofte de Speaker van woede. ‘Tegen wie denkt u het te hebben, minister?’, foeterde hij.

Het schrappen van Europese wetgeving stuitte al eerder op problemen in het Hogerhuis, waar een meerderheid van de leden tegen het vertrek uit de Europese Unie is. Iemand die zich hartstochtelijk tegen de regeringplannen verzet is Stanley Johnson, de vader van oud-premier Boris Johnson, die in de jaren zeventig als ambtenaar in Brussel nog heeft meegewerkt aan richtlijnen over natuurbeheer. Een Brits vreugdevuur van EU-regels zou de relatie tussen Londen en Brussel danig verslechteren.

Daar komt bij dat het niet alleen politiek en diplomatiek lastig ligt, maar ook een prijskaartje heeft. Er zijn duizenden extra ambtenaren nodig om de operatie uit te voeren. Het ministerie van Economische Zaken heeft al zeven ton aan extra personeelskosten moeten maken. Op Volksgezondheid zijn, zo wist politiek commentator Simon Jenkins in The Guardian te melden, honderd ambtenaren bezig geweest met het herzien van 137 wetten van Europese makelij. De totale kosten kunnen in de miljoenen lopen.

Binnen Brexit-kringen leeft nu het vermoeden dat Sunak stiekem een deal met Brussel heeft gesloten ten tijde van de onderhandelingen over de kwestie Noord-Ierland. Eerder dit jaar was Brussel ruimhartig tegemoetgekomen aan het Britse verlangen om de grenscontroles daar te versoepelen. Volgens voormalig staatssecretaris voor Brexit-kansen Jacob Rees-Mogg heeft Sunak met het afzwakken van de beloofde opruiming de concurrentiepositie van het eiland verzwakt.