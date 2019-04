Britse regering ontslaat filosoof Roger Scruton, proefschriftbegeleider van Thierry Baudet

De champagne vloeide woensdag op de burelen van The New Statesman, nadat Roger Scruton was ontslagen als regeringsadviseur. In een interview met het progressieve weekblad zou de conservatieve filosoof zich ‘racistisch’ en ‘antisemitisch’ hebben uitgelaten. Maar sindsdien is gebleken dat de interviewer, tevens adjunct-hoofdredacteur, ‘wegens ruimtegebrek’ wat onzorgvuldig te werk was gegaan met Scrutons woorden. Een voorbeeld van ‘Hebbes-journalistiek’?

De 75-jarige denker, vossenjager, vinoloog, wagneriaan en proefschriftbegeleider van Thierry Baudet is al jaren de favoriete boeman van links Engeland. Veel kritiek kwam er dan ook toen hij een half jaar terug werd benoemd tot voorzitter van een huisvestingscommissie die de overheid moet adviseren over mooi bouwen. De auteur van How to Be a Conservative behoort met zijn afkeer van moderne gebouwen tot de prins Charles-stroming binnen de architectuur.

Maar het waren niet de opmerkingen van Sir Roger over beton, staal en glas die staatssecretaris James Brokenshire noodzaakten hem te ontslaan. In een interview met George Eaton, een fan van Jeremy Corbyn, zou Scruton Chinezen robots hebben genoemd, islamofobie een propagandaterm en George Soros het middelpunt van een rijk. Het zorgde afgelopen dagen voor ophef. Een Labour-Lagerhuislid betichtte de Conservatief zelfs van ‘white supremacism’.

Ingekorte citaten

Al snel bleek dat Eaton niet heel kies was omgegaan met Scrutons woorden. ‘Elke Chinees is een soort replica van de volgende en dat is iets beangstigends’, zo citeerde hij Scruton. Hij had echter zijn bezorgdheid geuit over hoe de Chinese Communistische Partij streeft naar conformiteit en verwacht dat elke burger een bepaalde gedragscode repliceert, kortom de bevolking wil robotiseren. Hij zei die ontwikkeling beangstigend te vinden, maar Eaton had die redenatie ingekort.

Ook zijn bewering dat ‘islamofobie een vinding is van de Moslimbroederschap om een discussie over een belangrijk onderwerp te stoppen’ was verkeerd gevallen. Scruton, die de islam zegt te waarderen maar de extremere versie te haten, was er verbaasd over, schreef hij in een reactie. ‘Het lijkt erop dat door vragen te zetten bij dit woord en wijzen op de oorsprong ervan in propagandacampagnes van de Moslimbroederschap, ik me aan de wandaad bezondig die hier wordt omschreven.’

In het interview citeerde Eaton tevens uit een toespraak waarin Scruton had gezegd dat ‘een groot deel van de intelligentsia van Boedapest joods is, en deel uitmaakt van het uitgebreide netwerk rondom Soros’ rijk’. Scruton erkende dat hij zijn woorden nauwkeuriger had kunnen kiezen, maar dat er geen kwade intentie achter zat. Hij voegde eraan toe bij Viktor Orbán, die hij kent van hun gezamenlijke strijd tegen het communisme, juist te hebben gepleit voor Soros en diens universiteit.