Britse regering onder zware druk van anti-Brexit bedrijfsleven

Een Airbus in een hangar bij Broughton, Groot-Britannië. Foto Reuters

Het offensief van de bedrijven begon vorige week, daags nadat premier Theresa May een anti-Brexit opstand in het Lagerhuis met hangen en wurgen had weten te smoren. Airbus maakte bekend het Verenigd Koninkrijk mogelijk te zullen verlaten als de Brexit-onderhandelingen stuklopen.

Dit dreigement leidde tot lichte paniek, omdat deze in Nederland geregistreerde multinational meerdere vestigingen op het eiland heeft waar in totaal veertienduizend mensen werkzaam zijn. Indirect biedt het zelfs emplooi aan meer dan honderdduizend Britten. Airbus heeft zeer veel baat bij vrij verkeer van goederen en personen.

In de dagen erna sloten andere internationale ondernemingen zich aan bij de noodoproep, zoals de Duitse automaker BMW, dat onder meer de oer-Britse auto’s als Mini en Rolls-Royce produceert. Het Spaanse bedrijf Ferrovial, dat Heathrow beheert en voor een kwart eigenaar van deze luchthaven is, kondigde aan om het internationale hoofdkantoor naar Amsterdam te verplaatsen om onder de paraplu van Europese regelgeving te blijven. Dat het Britse Lagerhuis eerder deze week haar fiat had gegeven voor een derde landingsbaan, deed niets aan het besluit af. Ferrovial heeft ook belangen in andere Britse vliegvelden.

De Britse ministers Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) en Greg Clark (Economische Zaken) Foto EPA

‘Fuck Business’

Minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt noemde het dreigement van de luchtvaartreus om het Verenigd Koninkrijk te verlaten na een harde Brexit ‘totaal ongepast’. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zou zelfs de woorden ‘Fuck Business’ hebben gebruikt tijdens een informeel onderhoud. Van oudsher zijn de Conservatieven de partij van ‘Big Business’.

Hun collega van Economische Zaken, de eurogezinde Clark, vindt juist dat het kabinet de zakelijke belangen voorop moet zetten. ‘Uit ervaring weet ik dat de stem van het bedrijfsleven is gebaseerd op concreet bewijs en niet op ideologie.’

Met zijn opmerking dat ondernemingen zich niet baseren op hoe de wereld er in theorie uit zou moeten zien, deelde hij een steek uit naar de Brexiteers met hun droom van een Global Britain. Deze toekomstvisie gaat volgens hem ten koste van het Europese achterland. Voormalig Brexit-staatssecretaris David Jones zei tegenover The Daily Telegraph dat Clark deelneemt aan ‘Project Angst Deel 2, ditmaal georkestreerd door het Europese bedrijfsleven’.

Behoud van banen voorop

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje maakte oppositieleider Jeremy Corbyn woensdag gebruik van de tweespalt en de druk van het bedrijfsleven. Hij citeerde een Britse medewerker van Honda die May persoonlijk verantwoordelijk zegt te houden als hij zijn baan verliest. Tevens vroeg hij de premier, tevergeefs, hoeveel topmensen haar achter gesloten deuren hebben toevertrouwd wat Airbus en BMW publiekelijk hebben gezegd. Wat Corbyn betreft, moet behoud van banen centraal staan bij de Brexit. Volgende week gaat het kabinet op het buitenhuis van de premier verder praten over de te volgen Brexit-strategie. Naar verluidt staat er ook een ‘pyjama party’ op het programma.

Minister van Economische Zaken Greg Clark prees dinsdag de stem van bedrijfsleven tijdens een toespraak in Londen.