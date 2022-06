Britse regering keurt uitlevering aan VS goed, Assange direct in beroep

Een steunbetuiging aan Assange bij de rechtbank in Londen. Beeld REUTERS

De VS willen de 50-jarige Assange berechten wegens het publiceren van geheime documenten. Hij riskeert een gevangenisstraf tot 175 jaar. In april bepaalde de hoogste Britse rechter dat het Verenigd Koninkrijk Assange mocht uitleveren.

Voor de uitlevering was enkel nog een handtekening nodig van de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel. Die handtekening zette zij vrijdag. Volgens een verklaring van het ministerie zag de minister geen juridische gronden om het verzoek rechtmatig af te wijzen.

Assange heeft officieel twee weken de tijd om tegen het regeringsbesluit in beroep te gaan, maar zo lang had hij niet nodig. Wikileaks meldde vrijdagochtend direct dat Assange de goedkeuring van zijn uitlevering gaat aanvechten. ‘Vandaag is niet het einde van de strijd’, schrijft de organisatie in een verklaring op Twitter. ‘Het is enkel het begin van een nieuw juridische gevecht.’

Van ambassade naar gevangenis

Assange werd in 2010, vier jaar na de oprichting van WikiLeaks, in Zweden als verdachte aangemerkt na klachten van twee vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op grond daarvan werd Assange in Londen aangehouden. Toen hij op borgtocht vrij kwam, zocht hij toevlucht in de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad. Die wees hem in 2019 de deur. Sindsdien zit Assange vast in een zwaarbeveiligde gevangenis in Londen.

De VS verzoeken al jaren om de uitlevering van Assange. Volgens de beschuldiging zou hij informanten van de VS in oorlogsgebied in gevaar hebben gebracht met het openbaar maken van een berg geheime documenten en ambtsberichten van Amerikaanse diplomaten. De Amerikaanse legeranalist Chelsea Manning die hem die documenten had toegespeeld, werd daarvoor tot 35 jaar cel veroordeeld, maar kwam na zeven jaar vrij, nadat president Obama haar gratie had verleend.

De Amerikaanse autoriteiten hebben beloofd dat Assange in de VS niet wordt opgesloten in een streng beveiligde gevangenis. Als hij in de VS wordt veroordeeld, zou hij zijn straf in Australië mogen uitzitten.