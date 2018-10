Britse regering: cyberaanvallen zijn werk van Russische geheime dienst

De Russen zouden een groot netwerk van hackers gebruiken om misleidende informatie uit te strooien over zeer uiteenlopende onderwerpen. Zo zouden de uitbraak van BadRabbit en de aanval op het internationale dopinginstituut WADA vorig jaar, het werk zijn geweest van de Russische geheime dienst. Volgens het NCSC zijn ook het hacken van de Amerikaanse Democratische Partij in 2016 en de diefstal van e-mails van een in Groot-Brittannië gevestigde tv-zender in 2015, het werk van de Russen.

'De acties van de Russen zijn roekeloos en willekeurig: ze proberen de verkiezingen in andere landen te ondermijnen en te beïnvloeden', zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt in een verklaring. 'Dit gedragspatroon toont aan dat ze opereren zonder rekening te houden met het internationale recht of de gevestigde normen en waarden', aldus Hunt.

'Onze boodschap is duidelijk - samen met onze bondgenoten zullen we de pogingen om de internationale stabiliteit te ondergraven blootleggen en beantwoorden', zei Hunt verder.

De Britse regering beschuldigde Rusland eerder al van een poging tot moord op voormalig dubbelagent Sergei Skripal in Salisbury. Die werd in maart bewusteloos gevonden na een aanval met zenuwgas. Rusland heeft de beschuldigingen ontkend.