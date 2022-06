Britse rechter wijst beroep tegen uitzetting migranten af, eerste ‘kansloze’ asielzoekers dinsdag naar Rwanda

Demonstranten gingen maandag in Londen de straat op om te protesteren tegen de uitzetting van asielzoekers naar Rwanda. Mensenrechtenorganisaties noemen het Britse akkoord ‘wreed’. Beeld Reuters

De Britse regering sloot in april een migratiedeal met Rwanda, om ‘kansloze asielzoekers’ die het Verenigd Koninkrijk illegaal binnenkwamen voortaan hun asielprocedure te laten afwachten in het Afrikaanse land. Twee weken geleden maakte minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel bekend dat op 14 juni de eerste ‘uitzetvlucht’ naar Rwanda zou vertrekken, met een onbekend aantal migranten aan boord.

De rechters van het Britse hof hebben nu bepaald dat die vlucht naar de hoofdstad Kigali door kan gaan, ondanks bezwaren van de mensenrechtenorganisaties. Activisten vinden het overheidsbeleid ‘onmenselijk’. Zij zijn bang dat de migranten gevaar lopen in Rwanda. Ook de VN-vluchtelingenchef Filippo Grandi liet zich maandag negatief uit over het plan. Hij vreest dat andere landen het voorbeeld van de Britten zullen volgen.

Afschrikken migranten

Met het omstreden Rwanda-beleid hoopt Britse minister van Binnenlandse Zaken de groeiende immigratiestroom over het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland te kunnen indammen. Patel − zelf een kind van migranten − stelt bovendien dat de migratiedeal een belangrijke methode is om de illegale mensenhandel tegen te gaan.

Premier Boris Johnson, partijgenoot van Patel, zei eerder dat de opvang in Rwanda in het voordeel zal werken van de ‘echte’ vluchtelingen, maar naar verwachting zal het beleid vooral een afschrikkende werking hebben op migranten die van plan zijn de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Refugee Council noemen het akkoord dan ook ‘wreed’ en ‘gemeen’. Ook de Britse kroonprins Charles mengde zich in de politieke discussie rondom de uitzettingen.

Juridische hordes

Patel had rekening gehouden met vertragingen door ‘juridische uitdagingen’, maar liet zich daar naar eigen zeggen niet door afschrikken. ‘Ik blijf me inzetten om te zorgen dat de Britten krijgen wat ze verwachten.’

Vrijdag nam de regering al een eerste horde toen de rechter haar gelijk gaf in een zaak die was aangespannen door vluchtelingenorganisaties en een vakbond die werknemers van de immigratiedienst vertegenwoordigt. De rechter oordeelde dat de minister van Binnenlandse Zaken mogelijkheden moet hebben om immigratiebeperkingen in te voeren. Het verhinderen daarvan zou volgens de rechter het algemeen belang schaden.

Nu ook het beroep bij het Britse hof is afgewezen, heeft de regering Johnson groen licht gekregen om de eerste asielzoekers uit te zetten. De nieuwe migratieaanpak geldt enkel voor alleenstaande mannen die waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Deze vluchtelingen ‘mogen’ op kosten van de Britten in Rwanda hun asielprocedure afwachten. Mensen die grote kans maken op succesvolle asielaanvraag kunnen de procedure wel op de Britse eilanden afwachten.