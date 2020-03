Britse rechter: heerser Dubai bedreigde ex-vrouw en liet dochters ontvoeren

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (R) arriveert met prinses Haya bint Al Hussein tijdens de World Government Summit, Madinat Jumeirah in Dubai. Beeld EPA

Volgens rechter Andrew MacFarlane van het High Court in Londen heeft de schatrijke Sheikh Mohammed (70) zijn ex-vrouw prinses Haya Bint al-Hoessein (45) getracht te intimideren. Haya, zijn tweede officiële vrouw, dochter van koning Hoessein van Jordanië, ontvluchtte Dubai in 2019 met haar twee kinderen.

Daarnaast zou Sheikh Mohammed de ontvoering en gedwongen terugkeer naar Dubai hebben georkestreerd van twee opstandige volwassen dochters uit een eerder huwelijk, Sheikha Shamsa in 2000 en Sheikha Latifa in 2002 en opnieuw in 2018. Die laatste ontvoering, via een overval met gewapende mariniers op een zeiljacht voor de kust van India, haalde de internationale pers.

Vertrouwelijk

De Britse rechter deed zijn uitspraken in december en januari in een rechtszaak die Sheikh Mohammed en prinses Haya tegen elkaar voeren over de voogdij van hun kinderen, dochter Jalila (12) en zoon Zayed (8), de jongste van de 25 kinderen van Sheikh Mohammed. Deze wilde de vonnissen vertrouwelijk houden, maar het Britse hooggerechtshof oordeelde anders. Haya heeft asiel aangevraagd in Groot-Brittannië.

Sheikh Mohammed liet donderdag vanuit Dubai weten dat het oordeel van de Britse rechter zijn kant van de zaak geen recht doet. ‘Als regeringshoofd was ik niet in staat deel te nemen aan het feitenonderzoeksproces van het hof, wat heeft geresulteerd in vonnissen op basis van feitenonderzoek dat onvermijdelijk maar één kant van het verhaal vertelt’, liet hij via zijn advocaten weten.