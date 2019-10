Britse premier vertrouwt op goedkeuring Brexitdeal door parlement, ook al houden Noord-Ieren twijfels

DUP-leider leader Arlene Foster verlaat 10 Downing Street op 10 september. Haar partij torpedeerde vannacht de Brexitdeal. Beeld AFP

Het akkoord behelst dat er een grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk komt. Een grens op de Ierse Zee dus. Noord-Ierland blijft wel officieel deel van het Verenigd Koninkrijk, maar praktisch gezien blijft het heel dicht bij de Europese Unie. Deze status aparte was destijds ook voorgesteld door Theresa May, maar dat stuitte toen op een veto van de DUP. Vervolgens kwam de backstop in zicht, een garantie dat heel het Verenigd Koninkrijk (dus inclusief Noord-Ierland) bij de douane-unie van de EU blijft zolang er geen vrijhandelsverdrag tussen de Britten en de EU is gesloten.

De DUP ging met die backstop akkoord, maar Johnson en de andere brexiteers vonden dat onacceptabel. May’s akkoord werd eerder dit jaar drie keer weggestemd in het Lagerhuis, wat leidde tot haar val. Het politieke landschap is nu veranderd. De DUP is intern verdeeld over het oorspronkelijke plan, maar de Brexiteers zullen er wel mee akkoord gaan. Zij zien het als een laatste kans om Brexit te redden en vrezen bovendien de Johnsons aftreden, gevolgd door de komst van een linkse regering onder Jeremy Corbyn of een EU-gezinde coalitie.

DUP-leider Arlene Foster hikt vooral tegen het idee aan dat douaniers controles gaan uitoefenen op de handel tussen Noord-Ierland en rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat is nodig, omdat de Britten niet langer deel willen uitmaken van de Europese douane-unie en omdat een grens over het Ierse vasteland politiek onhaalbaar is. Ook het gelijktrekken van de btw in beide Ierlanden is een punt van zorg. Brussel is bang voor een verdere toename van de smokkel tussen Ierland en Noord-Ierland. Nu reeds wordt er flink gesmokkeld.

Noord-Ierland opgeofferd

Dat een aantal leidende brexiteers nu belangrijke posities bekleedt binnen de regering, werkt in het voordeel van Johnson. Als Noord-Ierland is opgeofferd, kan de rest van het Verenigd Koninkrijk een eigen handelspolitiek voeren, hetgeen wordt gezien als de hoofdprijs van Brexit. Voor de Europese Unie is het akkoord een gok. May was van plan om dicht bij de EU te blijven en een vriendschappelijke burenrelatie te ontwikkelen. Onder Johnson zal een Verenigd Koninkrijk ontstaan dat zal willen concurreren met de EU. Dat is de grote vrees van de progressieve oppositiepartijen, die tegen de deal zullen stemmen.

Om zijn positie voor de stemming te verankeren, zal Johnson de DUP mogelijk op een andere manier tegemoet proberen te komen. Dat kan in de vorm van geld. Twee jaar geleden gaf May, als leider van een minderheidsregering, Noord-Ierland een miljard pond in de ruil voor gedoogsteun. Tevens komen politieke concessies in zicht. De Britse regering wil dat abortus en het homohuwelijk ook in Noord-Ierland legaal worden. Daar is de protestants-christelijke DUP, de partij van ‘Dr No’ Ian Paisley, fel op tegen.

Maar zelfs zonder steun van de voltallige DUP-fractie is Johnson optimistisch over de haalbaarheid van een akkoord. Hij refereerde naar een fameuze tunnelontsnapping in de filmgeschiedenis. ‘Brexit is als de Shawshank Redemption…. Maar nu kunnen we het licht zien.’ Voor hem zal een akkoord een prima opstapje zijn naar de verkiezingen. Hij is dan immers zijn belofte nagekomen om de Britten voor het eind van de maand uit de EU te halen. De DUP-leden zijn echter niet vergeten dat Johnson op hun partijcongres heeft gezegd dat er nooit een grens op de Ierse Zee komt.