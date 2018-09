Britse premier Theresa May over Brexit: mijn deal of geen deal

Het is mijn Chequers-voorstel of helemaal geen Brexitakkoord. Dit heeft premier Theresa May gezegd in een BBC-documentaire.

Theresa May. Foto Getty Images

Haar dreigende woorden, een verre echo van Margaret Thatchers befaamde kreet ‘There is no alternative’, zijn gericht aan leden van het Britse Lagerhuis die al hebben laten weten tegen het door haar beoogde Brexitakkoord te zullen stemmen. Ze moet haar in binnen- en buitenland bekritiseerde ‘ Chequers’-plan (waarin het Verenigd Koninkrijk nauw verbonden blijft met de EU, inclusief een gezamenlijke vrijhandelszone voor goederen) eerst nog weten te verkopen aan haar Europese collega’s. Daarom is ze de komende dagen in Salzburg aanwezig bij de informele EU-top over Brexit.

In de documentaire Inside No 10: Deal or No Deal?, maandagavond uitgezonden door de BBC, zegt May tegen interviewer Nick Robinson dat Chequers de enige weg voorwaarts is. De premier toont haar irritatie over de aanvallen op haar plan en, in het verlengde daarvan, haar persoon. Jacob Rees-Mogg (eveneens van de Conservative Party) heeft gezegd dat May beter haar best moet doen in Brussel. Met gelijkgestemden had deze aartsbrexiteer vorige week een alternatief gepresenteerd. Het probleem van de brexiteers is dat ze weliswaar een leiderschapsverkiezing kunnen ontketenen, maar deze nog niet kunnen winnen.

De afgelopen dagen hebben zowel Labour als de liberaal-democraten laten weten in principe niet voor een Chequers-akkoord te zullen stemmen, eind november. Maandag kwam de conservatief Boris Johnson met zijn wekelijkse aanval op May. Dit keer noemde hij Chequers een ‘politieke ramp’ en voorspelde hij dat de Britten uiteindelijk zullen buigen in de Ierse grenskwestie, waarna Noord-Ierland een protectoraat van de EU wordt. Dat laatste was immers de stok die de Brussel in december achter de deur van de onderhandelingskamer had gezet.

‘Als Chequers in de praktijk wordt gebracht, is het voor het eerst sinds de Normandische invasie van 1066 dat onze leiders zich overleveren aan buitenlandse heerschappij’ , beweerde Johnson, voor het gemak de Glorieuze Revolutie vergetend die de Hollandse stadhouder Willem III van Oranje in 1688 teweeg had gebracht. Een dag eerder had Michael Gove, brexiteer en Landbouwminister, beweerd dat het goed is om Chequers ‘voorlopig’ te accepteren, omdat er na de Brexit nog voldoende mogelijkheden komen om toch een eigen koers te varen.

IMF: recessie dreigt

Waar brexiteers groei voorspellen na een akkoordloze Brexit, waarschuwde IMF-directeur Christine Lagarde maandag voor een recessie in het Verenigd Koninkrijk in het ‘no deal’-scenario. Dat volgde op een voorspelling van president van de centrale bank Mark Carney dat de Londense huizenprijzen met dertig procent zullen dalen. Minister van Financiën Philip Hammond droeg een steentje bij door te beweren dat een no deal het economische herstel na de kredietcrisis van tien jaar geleden in gevaar brengt. May had juist gezegd dat het uittreden zonder akkoord geen ramp hoeft te zijn.

Haar regering had eind vorige week nieuwe maatregelen voor een eventuele no deal onthuld. Zo belooft ze een grens te stellen aan de roamingtarieven die de Britten weer moeten gaan betalen als ze op het vasteland van een mobiel netwerk gebruik maken. Brexitminister Dominic Raab beweerde dat Brussel niet de zogeheten scheidingsfactuur van 39 miljard pond zal krijgen als er geen akkoord wordt gesloten. Dat Raab individuele lidstaten heeft benaderd voor bilaterale gesprekken over transportstromen bij een no deal zou de woede hebben gewekt van EU-onderhandelaar Michel Barnier.

Een hoopvol teken voor May is het bericht in The Times dat de Europese Commissie overweegt om het Britse voorstel voor een hightech oplossing te accepteren teneinde de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden. Dat maakt de krant op uit gelekte aantekeningen van topdiplomaten. Als de Ierse hindernis genomen is, staat weinig een Brits-Europees akkoord in de weg. Zo’n onzichtbare grens waarbij bedrijven van tevoren via barcodes opgeven wat ze van noord naar zuid, of andersom, gaan vervoeren, vormt de kern van de voorstellen van de brexiteers.