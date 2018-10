Britse premier May heeft wel oren naar door haar landgenoten verfoeide ‘Brextra Time’

‘Malligheid’, ‘totaal waanzinnig’ en ‘geldverspilling’. Dat zijn enkele Britse reacties op het door Brussel geopperde plan om de overgangsperiode na de Britse uittreding uit de Europese Unie met nog een jaar te verlengen. Tijdens haar korte bezoek aan de Europese top leek de Britse premier Theresa May wel oren te hebben naar ‘Brextra Time ’, maar dat zal bijzonder moeilijk te verkopen zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Britse premier Theresa May arriveert bij de Europese top in Brussel. Beeld AFP

Overigens moet er nog wel een Brexit-akkoord worden gesloten, anders komt er na 29 maart 2019 helemaal geen overgangsperiode en is een No Deal een feit. Bij gebrek aan nieuwe voorstellen is het bijna onvermijdelijk dat de Britten akkoord moeten gaan met een vangnet voor de Ierse kwestie. Dat komt erop neer dat óf Noord-Ierland, óf het hele Verenigd Koninkrijk bij de Europese douane-unie blijft.

Alleen op deze manier is een grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen. De verwachting is dat May uiteindelijk, in het holst van de nacht, akkoord zal gaan. Nu worden er middelen gezocht om het slikken van die bittere pil te verzachten, waaronder dus meer tijd inruimen voor het zoeken naar een oplossing die het vangnet voor de Ierse kwestie overbodig maakt.

Tijd is de sleutel

Tijd wordt nu gezien als de sleutel van het complexe probleem in het noorden van Ierland. Bovendien biedt een verlenging, vanuit Europees perspectief, ook andere voordelen. Hoe langer de Britten bij de Europese Unie blijven, des te groter is de kans dat er politieke ontwikkelingen op het eiland plaatsvinden. Ontwikkelingen die kunnen leiden tot een zachte Brexit of zelfs helemaal geen Brexit. Omdat de Britten ook nog eens een jaar extra zullen meebetalen aan contributiegelden, is er voor Brussel bovendien meer tijd om zich voor te bereiden op het geslagen gat in de begroting.

De Britse premier Theresa May aariveert op de Europese top in Brussel. Ze heeft er met haar Europese collega’s gesprekken over migratie cybersecurity en het vastgelopen Brexit-overleg. Beeld AP

‘Niet Brexit, maar May het probleem’

Brexiteers moeten er niets van hebben. Vanuit Straatsburg was Nigel Farage een van de eersten die reageerden. Volgens de voormalig leider van UK Independence Party (UKIP) is ‘niet Brexit het probleem, maar premier May’. Hij riep de Tories op om haar te dumpen. Volgens collega-Europarlementariër Daniel Hannan zitten de Britten tijdens een overgangsperiode in de slechtst denkbare situatie: bij de EU horen zonder enige inspraak. Het prominente Kamerlid Nick Boles noemde het transitieplan ‘malligheid’. ‘Ik ben bang dat May vanuit alle kampen het vertrouwen aan het verliezen is’, verklaarde hij op de BBC-radio.