Britse premier Johnson opgenomen in ziekenhuis wegens ‘hardnekkige klachten’ door corona

De Britse premier Boris Johnson is opgenomen in het ziekenhuis vanwege 'hardnekkig aanhoudende klachten' zoals koorts en een droge hoest, als gevolg van het coronavirus. Beeld EPA

Woordvoerders beklemtonen dat Johnson niet met spoed naar het ziekenhuis is gegaan. Het zou gaan om ‘een voorzorgsmaatregel, op advies van zijn dokter’. De 55-jarige premier zal in het ziekenhuis aan ‘een aantal routine tests’ worden onderworpen, maar blijft de regering leiden, en zal regelmatig contact hebben met zijn collega’s.

Als zijn toestand erger wordt, is Dominic Raab, de minister van Buitenlandse Zaken, de man die Johnson zal vervangen. Verwacht wordt dat Raab maandagochtend een vergadering zal voorzitten van de coronacommissie van het kabinet.

Dominic Raab, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, is voorlopig plaatsvervangend premier. Beeld EPA

Johnson had gehoopt afgelopen vrijdag al uit quarantaine te kunnen, maar vanwege aanhoudende koorts moest hij in zijn appartement op Downing Street blijven. Zaterdag liet zijn zwangere vriendin Carrie Symonds via Twitter weten dat zij ook al een week op bed lag met symptomen van het virus.

Johnson is al die tijd vanuit huis door blijven werken. Britse media berichtten vorige week dat hij ernstiger ziek was dan de premier of zijn medewerkers wilden toegeven, en dat hij werd bezocht door artsen die bezorgd waren over zijn ademhaling. Downing Street ontkende dat de gezondheid van Johnson was verslechterd, en stelde dat niets erop wees dat hij moest worden opgenomen.

‘Sterke man’

De Amerikaanse president Trump wenste Johnson zondagavond beterschap. ‘Hij is een grote vriend van me’, zei Trump tijdens zijn persconferentie. ‘Ik weet zeker dat het goed met hem komt, hij is een sterke man, een sterke persoon.’

In het Verenigd Koninkrijk zijn 4.934 mensen in het ziekenhuis aan de gevolgen van het virus overleden, van wie 621 mensen in het laatste etmaal.