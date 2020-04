Britse premier Johnson op de intensive care, beademing vooralsnog niet nodig

De politie bewaakt het St Thomas’ Hospital in Londen, waar Boris Johnson is opgenomen met corona. Beeld EPA

Minister Michael Gove noemde Johnsons situatie dinsdagochtend ‘waarlijk angstaanjagend’. ‘We bidden voor zijn herstel’, voegde de bewindsman eraan toe. Hij beloofde dat Downing Street-woordvoerders de natie voortaan eerlijk zullen informeren over de gezondheid van de 55-jarige premier. Enkele uren later kwam het nieuws dat Gove in zelfisolatie gaat omdat iemand uit zijn gezin coronaklachten heeft.

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab neemt de leiding over, maar omdat de functie van vice-premier officieel niet bestaat in de Britse politiek is er onduidelijkheid over zijn bevoegdheden. Raab heeft gezegd dat hij doet wat Johnson van hem verlangt. Dat is makkelijk bij bestaande dossiers, maar lastig als er nieuwe kwesties opduiken. De strijd tegen het coronavirus neemt nu vrijwel alle tijd van het kabinet in beslag.

Johnson ligt in het St Thomas’ Hospital, pal tegenover het Britse parlement, gelegen aan de zuidkant van de Theems. Zondagavond werd hij hier op­genomen voor, zo luidde de officiële verklaring, het ondergaan van testen. Johnson was door zijn arts met spoed naar het ziekenhuis gestuurd omdat zijn situatie met de dag verslechterde. Collega’s waren eerder die zondag tijdens een videoconferentie geschrokken van Johnsons voorkomen.

Kapotgewerkt

De premier heeft zich de afgelopen weken, in zelfisolatie, kapotgewerkt. Van opgeven wilde hij niet weten, zeker niet in deze zware tijden. Johnsons overgewicht is een extra risicofactor. De vraag kwam ook op of hij al die dagen goed heeft gegeten.

Toen de premier donderdagavond in de deuropening van 10 Downing Street verscheen om te applaudisseren voor het zorgpersoneel, zag hij er al slecht uit. Zelf bleef hij, tegen beter weten in, spreken over ‘milde symptomen’.

Tegenover de Britse pers zei een anoniem Lagerhuislid dat Johnson te hard heeft gewerkt en Winston Churchill heeft proberen te evenaren als redder des vaderlands. Churchill kreeg tijdens de oorlog een long­infectie, maar wat Johnson meemaakt is ernstiger.

Vaststaat dat zijn werklust de situatie er niet beter op heeft gemaakt. Van de ambitieuze en optimistische Johnson is bekend dat hij, als het erom spant, een workaholic is die zich niet snel ziek zal melden.

Boris Johnson zaterdag 28 maart tijdens een teleconferentie. Beeld AP

Ook Johnsons verloofde besmet

De ziekte van Johnson is bovenal een persoonlijk drama. Zijn vriendin Carrie zit nu alleen op Downing Street, herstellende van het coronavirus. Zij is zwanger, later dit voorjaar staat het huwelijk gepland. Johnson kan geen bezoek krijgen, ook niet van zijn familie. Zijn topadviseur Dominic Cummings is ook besmet.

Zijn regering kwam de afgelopen weken onder zware druk te staan, omdat de coronabestrijding niet naar wens verloopt. Wel daalt de toename van het aantal slachtoffers.

Bureaucratie en centralisme in de Britse zorg hebben geleid tot een tekort aan testfaciliteiten. Ziekenhuispersoneel kampt met een gebrek aan beschermende kleding. Zelfs de regeringsgezinde Daily ­Telegraph kwam met kritiek op Johnson en de zijnen. Massaal testen zou een uitweg kunnen zijn uit de lockdown. Na ­twee weken huisarrest beginnen de vrijheidslievende eilandbewoners hun geduld te verliezen, evenals hun vertrouwen in de competentie van de overheid.

Rollen omgedraaid

Johnson heeft sinds zijn opname van vriend en vijand steunbetuigingen ontvangen, uit binnen- en buitenland. Mark Rutte stuurde namens zichzelf en het kabinet beterschapswensend.

Ook buiten het ziekenhuis is er hoop en medeleven. ‘Het zal allemaal goed komen’, zegt een man in een geel hesje van M&O Group, een bedrijf dat nu overuren maakt met het leveren van medische apparatuur. ‘Ik hoop dat hij snel weer naar Downing Street kan. We hebben hem nodig.’

Een van Johnsons kwaliteiten is het ­opbeuren van de bevolking. Nu zijn de rollen omgedraaid.