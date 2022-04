Britse premier Boris Johnson krijgt boete voor overtreden coronaregels, waarschijnlijk 50 pond

Boris Johnson op bezoek bij een school in Bovingdon. Daar bleef hij wel op veilige afstand van anderen. Beeld AFP

De boetes betreffen waarschijnlijk een verjaardagsfeestje op Downing Street 10, op 19 juni 2020. Dat was tijdens de eerste lockdown. Carrie Johnson had haar man en zijn medewerkers verrast met een taart. Tevens werd er gezongen. De minister van Financiën Sunak, tevens buurman, kwam even langs om in de vreugde te delen.

Het betrof een van de vele borrels op Downing Street tijdens de lockdown vanwege de pandemie. De onthulling ervan, eind vorig jaar, leidde tot commotie in het Verenigd Koninkrijk, temeer omdat veel Britten grote opofferingen hadden gebracht om het virus te bestrijden. Het idee was ontstaan dat er een regel was voor de machthebbers en een andere voor het gewone volk.

Werkgerelateerde gebeurtenissen

Johnson heeft altijd gesteld dat er geen regels zijn geschonden, omdat het allemaal werkgerelateerde gebeurtenissen waren. De ambtswoning is zowel privé als kantoor, wat bijdroeg aan de verwarring. Er kwam een onderzoek van topambtenaar Sue Gray, die concludeerde dat Johnson te laks is geweest bij het volgen en intern handhaven van zijn regels.

Haar rapport was niet uitputtend omdat de politie ondertussen een eigen onderzoek begonnen was. Johnson was een van de betrokkenen die een vragenlijst moest invullen over de lockdownborrels. Op basis van de antwoorden concludeerde de recherche dat hij wel degelijk een regel heeft geschonden, met een standaardboete tot gevolg.

Geen strafblad

Afgelopen weken zijn er tientallen boetes uitgedeeld aan medewerkers van Downing Street. In de meeste gevallen gaat het om vijftig pond, wat waarschijnlijk geldt voor Johnson. Het levert hem geen strafblad op, maar wel politieke schade. Het is niet eerder gebeurd dat een Britse premier een boete heeft gekregen tijdens een ambtstermijn.

Johnson zelf lijkt weinig te begrijpen van de ophef die ontstaan is, vooral omdat hij zichzelf niet als rolmodel ziet. De aandacht voor Partygate is verstomd door de oorlog in Oekraïne, maar oppositieleider Keir Starmer was er snel bij om het aftreden van zowel Johnson als Sunak te eisen. Binnen Conservatieve kringen is er geen animo meer om Johnson te laten vallen.