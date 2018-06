Britse politie gaat 'A Very British Scandal' opnieuw onderzoeken

Het was misschien wel het grootste politieke schandaal ooit: een bekende Britse politicus die een huurmoordenaar op zijn ex-vriendje zou hebben afgestuurd. Een kleine veertig jaar nadat de Liberale voorman Jeremy Thorpe was vrijgesproken van poging tot moord, heeft de politie de zaak nu heropend naar aanleiding van een documentaire die de BBC zondagavond uitzond.

De huurmoordenaar blijkt, anders dan gedacht, nog in leven te zijn. De zaak tegen de eind 2014 overleden Thorpe is volgens critici nooit fatsoenlijk onderzocht omdat de verdachte veel hooggeplaatste vrienden had. Het enige dodelijke slachtoffer in deze affaire was uiteindelijk een hond.

A very British scandal heette de dramaserie over de zaak-Thorpe die de afgelopen drie zondagavonden op de BBC te zien was. De charmante Old Etonian Thorpe, gespeeld door Hugh Grant, was eind jaren zestig en begin jaren zeventig de rijzende ster in Westminster. Na de verkiezingen van 1974 werd hij bijna vice-premier in een coalitieregering.

Maar hij droeg een geheim met zich mee: begin jaren zestig, toen homoseksualiteit nog strafbaar was, had hij jarenlang een affaire met een knappe stalknecht. En deze Norman Scott, die geen cent te makken had, chanteerde hem.

Thorpe zou toen een drastisch besluit hebben genomen door een huurmoordenaar in te schakelen. In 1975 werd Scott door een vreemde man, naar later bleek ex-piloot Andrew Newton, meegelokt naar een stille plek in Exmoor. Newton schoot eerst Scotts Deense Dog Rinka dood, maar zijn Mauser haperde toen hij Scott zelf wilde doden. Scott wist te ontkomen. Vier jaar later werd Thorpe vrijgesproken van het aanzetten tot moord.

Kritiek

Er is altijd kritiek geweest op het politieonderzoek en de justitiële behandeling van de zaak. Volgens Scott werd Thorpe aan alle kanten beschermd. Een documentaire van BBC’s Tom Mangold over hoe de autoriteiten probeerden Thorpe te ‘redden’, werd indertijd van de buis gehouden. Een nieuw onderzoek in 2015 leverde niets op omdat de politie ‘ontdekte’ dat Newton dood was, terwijl eenvoudig te achterhalen viel dat hij nog leefde, onder een andere naam.

In The Sunday Times schreef Mangold zondag dat een verklaring van de man die het wapen had geleverd en aanvankelijk de huurmoord zou plegen, Dennis Meighan, op een merkwaardige manier is zoekgeraakt. Meighan werd bij het strafproces niet als getuige opgeroepen.

Een geactualiseerde versie van Mangolds documentaire wordt zondagavond alsnog uitgezonden.