Britse parlementsvoorzitter Bercow (‘Order! Order!’) kondigt zijn vertrek aan

John Bercow, de voorzitter van het Britse parlement die door de Brexitdebatten een mediaster is geworden, heeft maandag zijn vertrek aangekondigd. Een geëmotioneerde Bercow vertelde de parlementariërs dat hij per 31 oktober aftreedt.

Bercow, die lange tijd voor de Conservatieven in het Lagerhuis zat, liet weten dat hij niet van plan is zich herkiesbaar te stellen. Afgelopen weekeinde maakten kopstukken van de Conservatieve Partij duidelijk dat ze van hem af willen, omdat hij naar hun smaak te veel de kant heeft gekozen van de tegenstanders van de Brexit. Zo liet hij vorige week toe dat tegenstanders van een No Deal-Brexit de agenda van het parlement overnamen, zodat ze een wet door het parlement konden jagen die een vertrek uit de EU zonder akkoord verbiedt.

Volgens die wet moet premier Boris Johnson Brussel om drie maanden uitstel vragen als er op 19 oktober, na de top van de EU-leiders, nog geen akkoord is. Volgens minister van handel Andrea Leadsom, een fervente brexiteer, beging Bercow een ‘flagrante schending’ van de regels door de Lagerhuisleden de controle over de agenda van het parlement te geven. ‘Geef ons een onpartijdige parlementsvoorzitter’, zei ze. Ze kondigde aan dat de Conservatieve Partij een tegenkandidaat naar voren zou schuiven in Bercows district. Normaal houden de partijen de regel aan dat de parlementsvoorzitter geen concurrentie krijgt van tegenkandidaten uit hun gelederen.

Bercow, bijna in tranen, zei dat het de grootste eer van zijn leven was als Speaker te dienen. Hij heeft 22 jaar in het Lagerhuis gezeten. Hij was door de Brexitdebatten zo populair geworden dat sommige Britten zijn ‘Order! Order!’ als ringtone op hun mobieltje hebben.

Bercow legt zijn functie neer op 31 oktober. Dat is de dag waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou stappen, al is dat weer onzeker geworden doordat het parlement tegen een ‘no deal’-scenario heeft gestemd.

In zijn toespraak zei Bercow dat hij als voorzitter steeds zijn best heeft gedaan ‘het gezag van de wetgevende vergadering te vergroten’. ‘En dat is iets waarvoor ik me tegenover niemand, nergens en nooit zal verontschuldigen’, zei Bercow.

Dankbaar

Bercow kreeg een dankbaar applaus, vooral vanuit de oppositiebankjes. Na zijn toespraak werd hij onder complimenten bedolven. Veel parlementariërs zijn hem dankbaar dat hij voor het parlement is opgekomen, op een moment dat de Conservatieve Partij onder druk van radicale brexiteers het Lagerhuis buitenspel probeerde te zetten om zodoende het verzet tegen een vertrek uit de EU zonder akkoord te omzeilen.

Zelfs Peter Bone, een van de Brexit-ijzervreters in de Conservatieve Partij, prees Bercow als een ‘uitmuntende parlementsvoorzitter’, al was hij het niet met al zijn besluiten eens. Nigel Farage, de grote man achter de Brexit, hield het kort op Twitter: ‘Opgeruimd staat netjes!’