Britse parlementariër (91) mist cursus seksuele intimidatie vanwege operatie en riskeert sancties

Betty Boothroyd, nu Hogerhuislid, was gevreesd als Kamervoorzitter. Beeld Getty Images

Betty Boothroyd wordt gezien als de beste Kamervoorzitter die Groot-Brittannië ooit heeft gehad. Met humor, theatrale gebaren en een vlijmscherpe tong zwaaide ze in de jaren negentig de scepter over het rumoerige Lagerhuis. Iedereen was bang voor Madame Speaker, zelfs de achtereenvolgende premiers John Major en Tony Blair.

Dat ontzag ontbreekt bij een zekere Lucy Scott-Moncrieff. Die gaat de 91-jarige Boothroyd, Hogerhuislid tegenwoordig, mogelijk straffen omdat ze wegens slechte gezondheid een verplicht gestelde workshop over pesterijen, discriminatie en grensoverschrijdend seksueel gedrag heeft gemist.

Seksschandalen

Valuing Everyone, Iedereen Waarderen, zo heet de cursus die wordt georganiseerd door Challenge Consultancy, een adviesbureau dat is gespecialiseerd in diversiteit en gelijkheid. Werknemers van de BBC hebben eraan moeten geloven, ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken, juryleden van de Britse filmprijzen en ook politici in Westminster, die nogal eens verzeild raken in seksschandalen. Voor de leden van het Lagerhuis is het facultatief; voor de Lords en Lady’s is het verplicht. De twee uur durende heropvoeding voor parlementariërs heeft de belastingbetaler 860 duizend euro gekost.

Begin dit jaar kreeg Boothroyd een uitnodiging. De hoogbejaarde politicus heeft pas geleden een openhartoperatie ondergaan. Daarvan herstelt ze, op het advies van haar artsen, in den lande, ver weg van Londen. Hierop stelde Scott-Moncrieff, toezichthouder ethische zaken van het Hogerhuis, voor dat ze de twee uur durende cursus via Zoom zou volgen. Dezelfde arts had Boothroyd dringend geadviseerd inspanningen zoals Zoom-ontmoetingen te mijden, anders zou ze het vast hebben gedaan. ‘Je bent nooit te oud te leren’, luidt haar credo.

Sancties

In plaats van te wachten besloot Scott-Moncrieff, een advocaat gespecialiseerd in mensenrechten en geestelijke gezondheid, Boothroyds afwezigheid nader te onderzoeken – wat kan uitmonden in sancties. Boothroyd is niet de enige. Ook Lord Heseltine, de fameuze Conservatief die de val van Margaret Thatcher inleidde, is in de problemen gekomen omdat hij de cursus, die voor 1 april moest zijn afgerond, niet heeft gevolgd. De 88-jarige lag in een verzorgingstehuis te herstellen van een knieoperatie. Ook Lord Trimble, die een Nobelprijs kreeg voor zijn rol bij de Noord-Ierse vrede, staat onder verdenking.

De affaire-Boothroyd heeft tot ongeloof geleid. Tegen een Engelse krant beweerde een Conservatief Kamerlid dat de situatie volkomen geschift is. ‘Betty Boothroyd is iemand voor wie in de toekomst standbeelden worden neergezet. Dit is net zoiets als het vervolgen van een strijdster voor het vrouwenstemrecht wegens het niet stemmen bij een verkiezing.’

Een ander zei dat als iemand de cursus moet geven, het Boothroyd zelf is. Nadat de zaak in de media was terechtgekomen, hebben Boothroyd, Heseltine en andere ‘spijbelende’ Hogerhuisleden hangende het formele onderzoek ook nog eens een spreekverbod met de pers opgelegd gekregen.