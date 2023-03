Britse oud-zorgminister onder vuur om gelekte appjes over lockdowns: ‘Kunnen iedereen schrik aanjagen’

Matt Hancock in Londen, juli 2022. Beeld Getty Images

De Britse freelance journalist Isabel Oakeshott kreeg afgelopen najaar goud in handen: 100 duizend appjes van in totaal 2,3 miljoen woorden van oud-minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Hij was tijdens de pandemie een van de machtigste politici van het land. De appjes waren bedoeld om haar te helpen bij het ‘ghost writen’ van diens memoires over de pandemie.

Voor het boek, dat in december verscheen, kwamen de berichten te laat. Maar na de publicatie kreeg Oakeshott, bij het grasduinen door de goudmijn, de indruk dat Hancock niet het hele verhaal had verteld. Ze besloot de appjes aan The Daily Telegraph te verkopen, een conservatieve krant die tijdens de pandemie steeds kritischer was gaan schrijven over de lockdowns van Boris Johnson. Het maatschappelijke belang, zo beweerde Oakeshott, woog zwaarder dan de geheimhoudingsovereenkomst die ze met Hancock had getekend.

De lockdownkritische krant stelde een team samen dat alle appjes heeft gelezen. Afgelopen week verschenen er dagelijks nieuwsberichten met een selectie van de gelekte informatie. Uit die artikelen is de indruk ontstaan dat het pandemiebeleid niet altijd was gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Voor Hancock hebben deze onthullingen overigens geen politieke gevolgen, omdat hij al in de zomer van 2021 zijn ministerschap kwijtraakte. De reden: hij bleek zijn eigen strenge lockdownregels te hebben geschonden.

Vijf opvallende uitkomsten

Liever geen ruzie met Schotten over mondkapjes

Na de zomervakantie in het eerste ‘coronajaar’, 2020, besloot Nicola Sturgeon het dragen van mondkapjes binnen Schotse scholen te verplichten. Moest Engeland het Schotse voorbeeld volgen, vroeg premier Boris Johnson zich af. Hij legde de vraag neer bij Chief Medical Officer Chris Whitty. Deze topadviseur toonde zich ambivalent in een groepsgesprek met Johnson en Hancock. ‘Er is geen sterk argument tegen het dragen ervan in wandelgangen etc, en er is geen sterk argument voor. Het probleem zit hem in de klas omdat ze het leerproces kunnen hinderen. Ik ben met je eens dat het geen ruzie waard is.’ De draagplicht werd ingevoerd, aanvankelijk alleen voor op de gangen, maar later ook voor in de klaslokalen.

Machtsstrijd over sluiten scholen

De vraag om de scholen wel of niet open te houden, leidde eind 2020, toen zich door de extra besmettelijke alfavariant een nieuwe besmettingsgolf aandiende, tot een machtsstrijd in het kabinet. Onderwijsminister Gavin Williamson vocht hard voor het voortzetten van klassikaal onderwijs. Zijn collega Matt Hancock vond dit ‘krankzinnig’. Wat hem betreft moest de minister van Onderwijs een ‘toontje lager zingen’. Hancock zou zijn zin krijgen toen Johnson begin 2021 besloot om de scholen inderdaad te sluiten. Terugblikkend beweerde Williamson onlangs dat hij indertijd zijn ontslag had moeten indienen.

Virus ‘inzetten’

Toen de alfavariant zich aandiende vroeg Hancock zich af hoe ‘we deze nieuwe variant kunnen inzetten’. Tegenover een adviseur zei de bewindsman dat ‘we iedereen schrik kunnen aanjagen’ met de nieuwe variant die zorgde voor drukte in de ziekenhuizen. Secretaris-generaal Algemene Zaken Simon Case voegde eraan toe dat ‘angst en schuld’ cruciaal zijn bij het handhaven of uitbreiden van beperkingen.

De Chief Scientific Officer Sir Patrick Vallance liet Hancock weten dat het ‘geen slecht idee’ is de bevolking een ‘ellendige interpretatie van de coronacijfers’ voor te houden. Enkele weken later ging de regering over tot de derde, en laatste, lockdown. Hancock riep de politie op zo streng mogelijk te handhaven, om de indertijd volle ic-afdelingen in de Britse ziekenhuizen niet verder te belasten.

Quarantaine-advies genegeerd

In november 2020 kreeg Hancock van Whitty het advies om de twee weken durende quarantaine voor mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon te verkorten naar vijf dagen, met een verplichte dagelijkse test. Hancock schreef dat hij er niets van moest hebben omdat ‘het een enorme versoepeling is’ en ‘het zou impliceren dat we verkeerd hebben gehandeld’.

Om de topmedicus tegemoet te komen werd de termijn een maand later teruggebracht tot tien dagen. In februari 2021 appten Hancock en Case geanimeerd over hotelquarantaine. Case vroeg hoeveel reizigers ‘we gisteren hebben opgesloten’. ‘Geen,’ antwoordde de minister, ‘maar 149 kozen ervoor ons het land binnen te komen en zitten nu in hun eigen vrije wil in een quarantainehotel.’ De reactie van Case: ‘Hilarisch’.

Kritische wetenschapper ontslaan?

‘We moeten iets doen met Farrar. Kunnen we hem ontslaan? Dit is volstrekt onacceptabel’, luidde een appbericht van Hancock over Sir Jeremy Farrar, prominent lid van SAGE, het Britse OMT. Deze Oxford-hoogleraar op het gebied van tropische ziekten had via sociale media kritiek geuit op het falende, tientallen miljarden kostende test- en traceerbeleid van de Britse regering.

Bovendien was Farrar boos over het feit dat Hancock het agentschap Public Health England, de gezondheidsraad, had vervangen door een organisatie die werd geleid door een persoonlijke vriend. In een andere app noemde Hancock deze wetenschapper een ‘totale schreeuwlelijk die amper respect geniet onder serieuze wetenschappers’. Farrar bleef ondanks politieke druk lid van SAGE, schreef een boek over de pandemie en is tegenwoordig Hoofd Wetenschappelijk Beleid binnen de Wereldgezondheidsorganisatie.