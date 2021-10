Britse oud-premier Blair bespaarde via belastingparadijs tonnen bij aankoop huis

Oud-premier Blair bespaarde 364.000 euro aan overdrachtsbelasting door niet een pand te kopen, maar een holdingmaatschappij. Beeld Getty Images

Vier jaar geleden kocht Tony Blair, die na zijn premierschap zeer succesvol is in het vastgoed, voor omgerekend 7,6 miljoen euro een herenhuis in de chique wijk Marylebone. Het pand was deels bedoeld voor de firma Omnia Strategy van zijn vrouw Cherie, die buitenlandse overheden adviseert. Over de transactie had de Engelse pers destijds geschreven, maar nu pas zijn details ervan bekend geworden, alsmede de identiteit van de voormalige eigenaar.

Dankzij het lek is nu gebleken dat HE Zayed bin Rashid Alzayani bij de deal betrokken was, de Bahreinse minister van Industrie, Economische Zaken en Toerisme. Deze bewindsman verkocht niet zozeer het pand aan de Blairs, maar wel een op de Maagdeneilanden gevestigde holdingmaatschappij. De kopers hoefden zo geen overdrachtsbelasting te betalen, waardoor ze 364.000 euro bespaarden. Illegaal is deze maas in het belastingnet niet.

Paria

De onthulling is rampzalig voor het toch al beschadigde imago van de bekende politicus. Na zijn aantreden in 1997 als premier was Blair de vaandeldrager van de Europese sociaaldemocratie. Zijn beslissing om samen met George Bush Jr. Irak binnen te vallen luidde echter zijn ondergang in. Na zijn premierschap, dat in 2007 eindigde, kwam hij geregeld in het nieuws door de miljoenen die hij verdiende, met name in het onroerend goed.

Al jaren probeert Blair, een felle pleitbezorger voor het Britse lidmaatschap van de Europese Unie, een comeback te maken als politicus. Maar de man die drie parlementsverkiezingen won is nog steeds een paria in de politiek, ook binnen Labour. Blair heeft altijd bewondering gehad voor personen die puissant rijk zijn geworden. Graag maakte hij als premier gebruik van de gastvrijheid van miljardairs als Richard Branson, Silvio Berlusconi en Bernard Arnault.