Britse oud-bewindsman hielp bestuurders van belastingparadijs bij hun gevecht met Brits ministerie

September 2019: Geoffrey Cox verlaat na een kabinetszitting de ambtswoning van de Britse premier aan 10 Downing Street in Londen. Beeld Getty Images

Het schandaal in het Verenigd Koninkrijk over lobbyende en bijklussende Lagerhuisleden heeft daarmee een nieuw hoogtepunt bereikt.

‘De Oneerbiedige Afgevaardigde van de Britse Maagdeneilanden’, zo is Sir Geoffrey al spottend genoemd in Westminster. Officieel is hij de Eerbiedwaardige Afgevaardigde voor Torridge and West Devon, een kiesdistrict in Zuidwest-Engeland.

Terwijl zijn landgenoten wegens lockdown op hun eiland gevangen zaten, was de 61-jarige Queen’s Counsel afgelopen voorjaar vooral druk met het vertegenwoordigen van de bestuurders van een van ’s werelds populairste belastingparadijzen. In het Lagerhuis kwam Cox zelden meer.

De eilandbestuurders werden door Londen verdacht van financiële malversaties, zoals het misbruiken van covid-gelden. Ze konden wel juridische bijstand gebruiken van een Brit die zowel politieke als juridische ervaring heeft. Wat dat betreft was Cox de ideale man.

Jarenlang zat Cox als ’s lands hoogste jurist, de advocate general, in de Conservatieve regering. Begin 2020, kort na zijn verkiezingszege, maakte premier Boris Johnson bekend niet langer gebruik te zullen maken van de diensten van Cox, bekend van zijn baritonstem waarmee hij graag poëzie voordraagt.

Hierdoor had Cox weer meer tijd voor zijn werkzaamheden bij Withers, een internationaal advocatenkantoor. Tijdens de pandemie kwam daar nog een voordeel bij: thuiswerken. Niet langer hoefden politici naar scholen of bibliotheken om spreekuren te houden met hun kiezers, terwijl stemmen in het Lagerhuis tijdelijk vanaf een afstand kon.

Uurtarief

Cox hoefde niet lang na te denken over de werkzaamheden op de Maagdeneilanden, waar geld genoeg was om zijn uurtarief van 1.000 pond te betalen. Op kosten van de belastingbetaler kocht bij een iPad.

Deze klus heeft tot opschudding geleid, niet het minst omdat Cox een strijd aan was gegaan met de minister van Buitenlandse Zaken, een partijgenoot nota bene. Van alle bijverdiensten die in het lobbyschandaal naar boven zijn gekomen, is dit de lucratiefste en opmerkelijkste.

Cox heeft in een verklaring laten weten dat hij toestemming had gekregen van de fractiemanager. Volgens hem is het uiteindelijke oordeel aan de kiezers in Devon, die middels een petitie een vertrouwensstemming kunnen regelen over hun onzichtbare volksvertegenwoordiger.

In totaal heeft Cox afgelopen jaar meer dan een miljoen euro verdient met zijn ‘bijbaan’ als advocaat.