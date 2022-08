Britse oud-ambassadeur in Myanmar gearresteerd omdat ze ‘op het verkeerde adres woonde’

Het kantoor van het Myanmar Centre of Responsible Business in Yangon, waarvan Bowman directeur is. Beeld ANP / EPA

Bowman was ambassadeur van 2002 tot 2006. Sinds 2013 is ze directeur van het Myanmar Centre of Responsible Business, een organisatie die ijvert voor verantwoord zakendoen in Myanmar. Htein Lin is een vooraanstaand Myanmarees schilder en performance kunstenaar, en tevens een voormalig politieke gevangene. In 1988 was hij een van de leiders van de toenmalige studentenopstand, waarvoor hij zesenhalf jaar gevangen zat.

De arrestatie van het tweetal wordt gezien als een bewijs temeer dat de militaire junta in Myanmar voor niets meer terugdeinst. Een maand geleden werden vier ter dood veroordeelde activisten door ophanging geëxecuteerd: dat was de eerste executie in meer dan dertig jaar. ‘Ze arresteren en doden iedereen die ze als een bedreiging beschouwen’, zegt Mark Farmaner van de organisatie Burma Campaign UK in The Guardian.

Vicky Bowman en Htein Lin in diens studio in 2008. Beeld ANP / Eyevine - The Guardian & The Observer

Gevoelig moment

De aanklacht lijkt een gezochte aanleiding te zijn om Bowman en Htein Lin op te pakken op een voor de junta gevoelig moment: het is deze maand precies 5 jaar na het begin van militaire acties die leidden tot de exodus van 750 duizend Rohingya uit Myanmar naar het buurland Bangladesh. De Britse regering heeft in het licht daarvan net nieuwe sancties uitgevaardigd tegen bedrijven van de militairen. Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk aangekondigd te willen meewerken aan het genocide-tribunaal tegen Myanmar, dat door Gambia is aangespannen bij het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag.

De arrestaties zouden daarvoor een repercussie zijn. De betrekkingen tussen het VK en Myanmar zijn op een absoluut dieptepunt beland, sinds de militairen op 1 februari 2021 de macht grepen, en elke oppositie keihard onderdrukten.

Breekbaar

Htein Lin zei daarover twee weken geleden nog tegen The Art Newspaper: ‘Niemand die nu in Myanmar leeft, voelt zich veilig. Het leven is breekbaar, wie je ook bent.’ Hij sprak naar aanleiding van de executie van de vier activisten, van wie er twee persoonlijke vrienden van hem waren.

Bowman en Htein Lin werden voorgeleid en overgebracht naar de beruchte Insein-gevangenis. Volgens persbureau The Irrawaddy zijn ze later toch weer overgebracht naar een lokale gevangenis, omdat ze allebei besmet zouden zijn met corona.

Bowman is altijd verknocht geweest aan Myanmar, sinds ze begin jaren ’90 haar diplomatieke carrière daar begon. Het paar heeft een 14 jaar oude dochter, die volgens de berichten in veiligheid zou zijn.