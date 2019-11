Britse opperrabbijn vreest regering-Corbyn vanwege ‘gif van antisemitisme’ binnen Labour

Operrabbijn Ephraim Mirvis. Beeld EPA

De leider van de Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk kreeg steun van Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury.

Het is ongebruikelijk dat geestelijk leiders zich in de aanloop naar parlementsverkiezingen mengen in het politieke debat, maar Mirvis wilde zich niet langer stilhouden. In The Times schreef de 63-jarige dat er binnen de Joodse gemeenschap grote angst bestaat over wat er in het land gaat gebeuren als de socialist Corbyn zijn intrek neemt op 10 Downing Street.

De afgelopen vier jaar zijn er tal van antisemitische incidenten geweest binnen Labour, de arbeiderspartij waarop veel Britse joden traditioneel stemmen. Legitieme kritiek op het Israël-beleid met betrekking tot de Palestijnen gaat regelmatig gepaard met kwalijke opmerkingen over het Joodse volk, referenties naar de Holocaust en uitgekauwde samenzweringstheorieën. Er is thans zelfs een onderzoek gaande van de Britse mensenrechtencommissie.

Campagne

Ook bij deze verkiezingscampagne zijn enkele kandidaat-kamerleden van Labour in opspraak geraakt wegens antisemitische uitlatingen, meestal geuit op sociale media. Binnen de partij is afgelopen jaar een kleine leegloop geweest van Joodse kamerleden. Eén daarvan, Luciana Berger, is nu kandidaat voor de liberaal-democraten in een Londense wijk met een grote Joodse gemeenschap.

De opperrabbijn heeft de Britten niet opgeroepen om niet op Labour te stemmen, maar wel zijn vrees gedeeld over ‘het morele kompas van de natie’ als de 70-jarige Corbyn de macht krijgt. ‘Wat gaat er gebeuren met de Joden en het jodendom in Groot-Brittannië als Labour de nieuwe regering mag vormen?’, is een vraag die hij tijdens zijn rondreizen door het land vaak heeft horen stellen.

Rabbijn Julia Neuberger, die op de partijloze bankjes van het Hogerhuis zit, zei dat er sinds het aantreden van Corbyn ‘een antisemitisch geluid te horen is en een onwil bestaat om dat echt aan te pakken’. Het hoofd van de Anglicaanse Kerk, Justin Welby, zei dat het tijd is om stil te staan ‘bij het diepe gevoel van onzekerheid dat wordt gevoeld door veel Britse Joden’.

Commotie

De uitlatingen van de opperrabbijn hebben veel commotie veroorzaakt. Labour-kamerlid Wes Streeting verzekerde dat hij bij de partij is gebleven om tegen deze vorm van racisme te vechten. Volgens Labour-senator Lord Dubs, die in 1939 als 6-jarige vluchteling voor de nazi’s voet op Britse wal zette, is de opperrabbijn ‘te ver gegaan’. Volgens Dubs is Corbyn geen antisemiet, maar is er onder zijn leiding soms te traag gereageerd op incidenten.

Sommige Labour-activisten hebben boos gereageerd op de interventie. ‘De opperrabbijn is een Boris Johnson-supporter’, tweette docent en commentator van The Guardian Holly Rigsby, ‘hij is ook een onkritische aanhanger van Netanyahu en van de gewelddadige onderdrukking van de Palestijnen door Israël. Labour wil de Palestijnen een eigen staat geven.’

Andere pro-Corbyn activisten legden een link met de kritiek die oud-premier Tony Blair een dag eerder uitte op Corbyn. Later dinsdag zal Labour haar ‘race and faith’-manifest presenteren. In de avonduren neemt de Labour-voorman plaats tegenover de gevreesde meesterinterviewer van de BBC, Andrew Neil.

ANTISEMITISME BINNEN LABOUR: ENKELE AFFAIRES - In 2011 schreef Corbyn een lovend voorwoord bij de heruitgave van het boek Imperialism – A Study (1902) waarin John Hobson onder meer beweert dat de financiële wereld wordt beheerst door ‘mensen van een bepaald en opmerkelijk ras, dat eeuwen van financiële expertise achter de rug heeft’ en ‘in de unieke positie verkeert om het beleid van naties te bepalen’. Corbyn veroordeelde later de anti-Joodse passages. - Twee jaar later beweerde Corbyn in een toespraak dat Britse zionisten ‘geen gevoel voor Engelse ironie’ hebben. In een verklaring zei de Labour-leider dat hij de term zionisten ‘op een politiek correcte wijze had gebruikt en niet als eufemisme voor Joden’. Hij beloofde voortaan voorzichtiger te zijn. - In 2016 bekritiseerde oud-burgemeester van Bradford Khadim Hussain het Holocaust-onderwijs op Britse scholen omdat ‘het alleen gaat over Anne Frank en de zes miljoen zionisten die door Hitler zijn gedood’. Hij werd uit de Labour-partij gezet. - Kamerlid Naseem Shah kreeg een korte schorsing nadat ze Israël had vergeleken met nazi-Duitsland en had voorgesteld het land naar de Verenigde Staten te verplaatsen. Tevens had ze beweerd dat ‘de Joden zich verenigden om Israël te steunen’. Ze betuigde spijt en mocht terugkeren. - Oud-partijbestuurder Jackie Walker raakte in de problemen door te schrijven dat er tijdens de ‘Afrikaanse Holocaust’ meer mensen stierven dan tijdens de Joodse, eraan toevoegend dat ‘veel Joden (ook mijn voorvaderen) de financiers waren van de suiker- en slavenhandel’. - Tijdens het partijcongres van 2017 bood Labour een podium aan de Amerikaans-Israëlische mensenrechtenactivist Miko Peled die, in het kader van de vrijheid van meningsuiting, pleitte voor het recht om de Holocaust ter discussie te stellen.