Britse oorlogsveteranen komen met de Londense taxi naar Wageningen

Collega's van Harry Rawlins arriveren op 3 mei 2012 per Londense taxi in Hoek van Holland. Beeld Jerry Lampen / ANP

Het gebeurde in het voorjaar van 1945, maar nog altijd breekt zijn stem wanneer Harry Rawlins praat over het moment waarop hij de dood in de ogen keek. De arbeiderszoon lag als 19-jarige Britse soldaat alleen in een greppel, in de bossen nabij het Duitse Cloppenburg, toen zich een bommenregen aandiende. Een granaat belandde bij zijn voeten. ‘Ik dacht aan mijn vader en moeder, ik voelde me schuldig, het voelde alsof ik hen in de steek ging laten.’ Het liep met een sisser af, letterlijk, want het projectiel maakte slechts een sissend geluid.

De nu 96-jarige Rawlins vertelt dit op zijn kamer in het Royal Hospital Chelsea in Londen, het fameuze verzorgingshuis voor oorlogsveteranen, de zogeheten Chelsea Pensioners. Hij maakt zich op voor zijn vijfde en laatste reis naar Nederland, waar hij op 4 mei ’s avonds het bevrijdingsvuur zal binnenbrengen in Wageningen. ‘Ik zal nooit de hartelijkheid vergeten van de Nederlanders’, zegt Rawlins, die eind 1944 betrokken was bij de bevrijding van zuidelijk Nederland en de niet-geslaagde Operatie Market Garden.

Een kolonne van taxi’s

De reis naar Nederland zal hij samen met enkele tientallen wapenbroeders met een Londense taxi maken. Geen betaalde rit, maar eentje die wordt georganiseerd door de Taxi Charity for Military Veterans. Deze in 1948 opgerichte stichting van Britse taxichauffeurs helpt oorlogsveteranen bij vervoer, van geld dat onder meer bij voetbalstadions wordt ingezameld. Begeleid door motoragenten zal een kolonne van Black Cabs na aankomst in Hoek van Holland richting Tehuis Bronbeek rijden, waar de veteranen als gasten van de Market Garden Foundation verblijven.

Voorzitter van de taxiclub is Ian Parsons, die sinds 1989 een ‘London Cabbie’ is. Met Harry Rawlins heeft hij tijdens de lockdowns een hechte relatie opgebouwd. ‘Mijn vrouw Anne en ik hebben hem geholpen bij de dagelijkse dingen, zoals boodschappen en het huishouden.’ Rawlins: ‘Anne heeft zelfs appeltaart voor me gebakken van de appels die in mijn huis lagen.’ Eind vorig jaar verliet Rawlins het huis waar hij, met onderbreking van de oorlog en een naoorlogs avontuur van enkele jaren in Australië, vanaf zijn 10de heeft gewoond.’

Hij kreeg een kamer in de Margaret Thatcher Vleugel van het Royal Hospital, vernoemd naar de vrouw die na haar premierschap vaak langskwam om met de Chelsea Pensioners thee te drinken, en die nu op het terrein begraven ligt. Rawlins is er gelukkig, al was er geen ruimte voor al zijn boeken over tuinieren, honden en militaire geschiedenis. In zijn oude woning hing een foto aan de muur waarop hij, als Bren Gunner van de infanterie, wegens getoonde moed een Franse Croix de Guerre opgespeld krijgt, maar die wil hij in zijn nieuwe woning niet ophangen.

Gelogen over zijn leeftijd

‘Die foto ophangen voelt als uitsloverij’, zegt hij bescheiden. ‘Er zijn hier zoveel oorlogsveteranen die grote heldendaden hebben verricht.’ Er wordt goed voor hem gezorgd. Kort voor het vertrek naar Nederland liet hij zijn oren uitspuiten. Aan zijn rechteroor is hij sinds de geboorte doof. Het andere oor is beschadigd, onder meer tijdens de oorlog. Zijn gedeeltelijke doofheid weerhield Rawlins er niet van zich als 17-jarige voor het leger aan te melden. ‘Eigenlijk was ik nog te jong, maar ik loog over mijn leeftijd’, vertelt hij.

Hij behoorde tot The King’s Royal Rifle Corps, de Green Jackets, die een maand na D-Day als versterking in Normandië waren geland. Tijdens de opmars door Frankrijk zag hij de restanten van het Duitse leger. ‘Tanks die op hun kop lagen, dode paarden. Ik kan de geur van de dood nog steeds ruiken. We dachten dat de Duitsers verslagen waren, maar dat bleek voorbarig te zijn. In Nederland werden we met open armen ontvangen. In het bijzonder herinner ik me de gastvrijheid van het gezin Pijls in Brunssum.’

Harry Rawlins (r) op bezoek in Arnhem, maart 2020.

In Nederland leerde Rawlins, die vijf jaar terug ook een Legion d’honneur heeft gekregen, de term ‘rotmof’. ‘Er was een grote haat tegen de Duitse bezetter, wat heel begrijpelijk is. Zelf koesterde ik geen haat tegen Duitse soldaten. Dat waren jongens van mijn leeftijd die gedwongen werden te vechten door een verschrikkelijk regime. Ik weet nog steeds niet of ik vijandelijke soldaten heb gedood. Wanneer ze zich overgaven, wilde ik ze het liefst de hand schudden, maar dat ging lastig omdat je beide handen aan je mitrailleur moest houden.’

Hij betreurt het nog steeds dat de opmars in Arnhem stuitte, dat ze daar een brug te ver moesten. ‘Het hielp niet dat de Amerikaanse generaal Patton en onze veldmaarschalk Montgomery niet met elkaar overweg konden. Maar de Duitsers hadden superieur materiaal. Die Tiger Tanks van ze, dat waren monsters, net als hun antitankgeschut.’ Licht emotioneel vertelt Rawlins nog steeds het gevoel te hebben dat ze een deel van de Nederlanders destijds in de steek hebben gelaten. ‘We zorgden voor hoop, maar we konden het niet waarmaken.’

Het kost moeite om de oude baas ervan te overtuigen dat de dank nog steeds groot is.