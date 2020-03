Britse Onderwijsminister: universiteit Oxford moet vrije woord beter beschermen

Exterieur van de Bodleian bibliotheek van Oxford University Beeld EPA

De directe aanleiding voor Williamsons dreigende woorden was de behandeling van Selina Todd, een hoogleraar moderne geschiedenis die gespecialiseerd is in de levens van vrouwen uit de arbeidersklasse. Zij zou zaterdag in Oxford een toespraak houden bij de 50-jarige viering van het Women’s Liberation-congres, maar kreeg kort daarvoor te horen dat ze niet welkom was.

Als reden werd opgegeven haar betrokkenheid bij de feministische organisatie Women’s Place UK, die strijdt voor speciale, veilige plekken voor vrouwen. Women’s Place UK is tegen een beoogde verandering van de genderwetgeving die het mogelijk maakt dat mensen zichzelf zonder medische onderbouwing kunnen identificeren als man of vrouw. De vrees is dat mannen daar misbruik van maken en zich op die manier toegang verschaffen tot genoemde plekken.

Door deze houding wordt Women’s Place UK gehaat door transactivisten. Wegens bedreigingen, van onder anderen haar eigen studenten, loopt Todd nu met twee lijfwachten rond. Volgens haar tegenstanders moet de 45-jarige feministe wegens ‘transfobie’ worden ontslagen.

Rudd

Het was het tweede geval van no-platforming in korte tijd. Eerder was Amber Rudd het slachtoffer. De oud-minister was uitgenodigd in de aanloop naar Internationale Vrouwendag, voor een toespraak over vrouwen in de politiek. Een half uur voor aanvang kreeg Rudd te horen dat ze niet mocht spreken.

De UN Women Oxford Society, een tak van een internationale gendergelijkeidsorganisatie, had de vrees geuit dat de aanwezigheid van de bekende Conservatieve politicus pijnlijk zou zijn ‘voor onze leden en andere vrouwen en niet-binaire mensen’. Onder Rudds bewind is het Windrush-schandaal aan het licht gekomen, waarbij honderden Britten van Caribische komaf hun legaal verworven recht verloren om in het Verenigd Koninkrijk te wonen.

Na de affaire-Rudd maakte de universiteit voor het eerst openlijk bezwaar tegen deze vorm van censuur. ‘Oxford staat voor het vrije woord en is tegen no-platforming,’ liet ze in een tweet weten. ‘Wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze situatie zich niet herhaalt.’