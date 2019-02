Britse minister verbreekt No Deal-contract met rederij zonder schepen

De haven bij Ramsgate. Hier vandaan wilde Seaborne de pont naar Oostende laten vertrekken. Beeld AFP

Naast grote Deense en Franse rederijen had het ministerie van Transport ook het onbekende Seaborne Freight ingeschakeld om na 29 maart noodhulp te bieden in het geval van een akkoordloos vertrek van de Britten uit de Europese Unie, een mogelijkheid die steeds reëler lijkt te worden. Met het contract was omgerekend ongeveer 15 miljoen euro gemoeid. Volgens Grayling was het juist en passend om ook een kans te geven aan een nieuwe onderneming van eigen bodem.

Seaborne Freight, waarvan de directeur een spoor van faillissementen heeft achtergelaten, is van plan om de ferrydienst tussen Ramsgate en Oostende een nieuw leven in te blazen. Het blijft voorlopig bij plannen omdat de onderneming geen veerboten, geen personeel en, zo bleek, ook nog geen haven heeft. De terminal in Ramsgate moet worden verbouwd. Wel zijn er onlangs Hollandse baggerschepen in de haven gesignaleerd.

Hoe meer journalisten over Seaborne te weten kwamen, des te groter de vraagtekens werden. Het bedrijf bleek zijn algemene voorwaarden bijvoorbeeld deels te hebben gekopieerd uit een brochure van een onderneming die pizza’s bezorgt. Grayling bleef volhouden het volste vertrouwen te hebben, temeer omdat zijn ambtenaren de onderneming goed hadden doorgelicht. Vrijdagavond maakte zijn ministerie bekend dat het contract toch zal worden beëindigd.

Voor de Conservatief Grayling is het de zoveelste smet op zijn ministeriële loopbaan. Eerder dit jaar kwam hij in opspraak nadat door een nieuwe dienstregeling grote problemen waren ontstaan op delen van het Britse spoor. De aanleg van de peperdure hogesnelheidslijn van Londen naar Noord-Engeland gaat eveneens gepaard met grote problemen. Ook zijn reactie op het drone-fiasco voor de kerstdagen op luchthaven Gatwick werd als belabberd gezien.

Begin dit jaar veroorzaakten de No Deal-voorbereidingen hoongelach. Om te kijken of de omgeving van Dover goed was voorbereid op een No Deal probeerde Graylings ministerie een vrachtwagenfile te organiseren, maar de helft van de vrachtwagens kwam niet opdagen. Eerder deze week verklaarde de burgemeester van Calais dat Grayling niet welkom was in zijn stad, nadat de minister vraagtekens had gezet bij de capaciteit aan de Franse kant van Het Kanaal.