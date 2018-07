Britse minister van Veiligheid: wilde speculatie dat novitsjok-verdachten bekend zijn

De weer herstelde Julia Skripal in mei, twee maanden na de aanval in Salisbury. Foto REUTERS

De politie zou niet alleen de verdachten hebben geïdentificeerd, maar er ook zeker van zijn dat het Russen zijn. Volgens de bron wist de politie de daders te achterhalen aan de hand van bewakingsbeelden. Deze werden vervolgens vergeleken met informatie van buitenlandse bezoekers die rond de tijd van de aanval het land binnenkwamen. De onderzoekers hebben duizenden uren bekeken van opnames die talloze camera’s in Salisbury hebben gemaakt, de stad waar de zenuwgasaanval plaatsvond.

De politie wil geen commentaar geven. Maar minister van Veiligheid Ben Wallace noemde het in de loop van de dag 'wilde specualtie' dat de identiteit van de daders nu bekend zou zijn.

De Britse regering wees vrijwel direct na de zenuwgasaanval in maart met de beschuldigende vinger naar Moskou. Novitsjok werd in de jaren zeventig en tachtig ontwikkeld door het Russische leger.

De zenuwgasaanval zou een wraakactie zijn geweest tegen de voormalige Russische dubbelspion die in 2010 deel uitmaakte van een spionnenruil met Moskou. Skripal, een kolonel bij de militaire inlichtingendienst, zat toen in de gevangenis omdat hij bij de Britse geheime dienst tientallen Russische spionnen in het Westen had verraden. De regering-Poetin heeft elke betrokkenheid bij de aanval echter ontkend.

Dawn Sturgess en haar vriend Charles Rowley raakten ook besmet met novitsjok, vier maanden na de aanval op de Skripals. Sturgess overleefde dat niet. Foto AFP

Novitsjok in parfumflesje

De Skripals werden bewusteloos gevonden op een bank in Salisbury. Ze lagen lange tijd in coma maar herstellen nu langzaam op een geheime locatie in Groot-Brittannië.

Of het achterhalen van de identiteit van de daders verband houdt met de recente besmetting van twee Britten, is nog niet duidelijk. Dawn Sturgess overleed deze maand nabij Salisbury nadat ze in contact was gekomen met novitsjok, dat in een flesje zat. Zij zou met tien keer meer zenuwgas besmet zijn geraakt dan de Skripals. Haar vriend Charlie Rowley raakte ook besmet. Hij ligt nog ernstig gewond in het ziekenhuis.

De politie gaat er nu van uit dat het zenuwgas was verwerkt in een parfumflesje dat Sturgess in een park of in de binnenstad van Salisbury heeft gevonden, nadat het was weggegooid door de aanvallers van de Skripals. Het flesje werd in de woning van Sturgess gevonden. Mogelijk hebben camerabeelden van de plekken waar het flesje werd weggegooid de politie geholpen bij het achterhalen van de Russische verdachten. De politie onderzocht onder meer een park in Salisbury dat Sturgess en haar vriend kort voor hun besmetting bezochten.