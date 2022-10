Britse minister van Financiën Jeremy Hunt laat niets heel van zijn baas, Liz Truss

Minister van Financiën Jeremy Hunt maandag voor de ambtswoning van premier Liz Truss op 10 Downing Street. Beeld Reuters

Kort nadat hij vrijdag door Truss was aangesteld als opvolger van de ontslagen Kwasi Kwarteng liet Hunt reeds blijken dat hij het oneens was met het 50 miljard euro kostende pakket aan belastingverlagingen waar vooral de rijkere Britten van zouden presenteren. Dit radicale, riskante beleid heeft de afgelopen drie weken tot bezorgdheid op de financiële markten geleid, temeer omdat Truss en Kwarteng er niet bij hadden gezegd waar het geld vandaan moest komen. De Bank of England zag zich gedwongen hard in te grijpen.

Op maandagochtend sprak Hunt via de televisie kort de natie toe, op dezelfde ernstige manier als Boris Johnson dat deed tijdens de pandemie. De ervaren bewindsman beklemtoonde dat de financiële stabiliteit van het land vooropstaat. Om die reden maakte hij niet alleen een einde aan vrijwel alle fiscale cadeautjes, maar kondigde hij ook aan dat de compensatie voor de hoge energierekeningen vanaf april drastisch zal worden beperkt, dus niet pas over twee jaar, zoals Truss had toegezegd. Met deze ommezwaai bespaart Hunt omgerekend ruim 37 miljard euro.

Onomkeerbare schade

Tevens kondigde hij bezuinigingen aan, waarmee de Britse regering terugkeert naar het zuinige beleid dat het afgelopen decennium na de bankencrisis was gevoerd. Na Hunts verklaring steeg de koers van het pond en daalde de rente op obligaties. ‘In politiek opzicht is de schade bijna onomkeerbaar,’ reageerde de Londense vermogensbeheerder Neil Mehta, ‘en we verwachten dat de premier wordt vervangen nu ze alle geloofwaardigheid heeft verspeeld en het vertrouwen van zowel haar eigen partij als de bevolking kwijt is.’

Inderdaad rees meteen de vraag hoe Truss kan aanblijven. Ze heeft immers maandenlang geroepen dat het soort beleid dat Hunt voorstaat leidt tot een recessie. Ze verzwakte haar positie verder door weg te blijven bij een spoeddebat in het Lagerhuis dat oppositieleider Keir Starmer had aangevraagd. ‘The lady is not for turning up’, grapte de sociaal-democraat, een knipoog naar het thatcheriaanse ‘The lady is not for turning’ waarmee Truss een paar weken geleden, na de eerste deining op de obligatiemarkt, te kennen had gegeven dat ze niet van haar plannen wenste terug te komen.

In haar plaats had Truss de Conservatieve fractieleider Penny Mordaunt naar het Lagerhuis gestuurd om vragen van de oppositie te beantwoorden. Hoeveel verwondering Truss’ gedrag oproept, bleek toen Mordaunt op een vraag van een Labour-parlementslid verklaarde dat de premier ‘zich niet onder een bureau schuilhoudt’. Het werd al snel duidelijk dat Mordaunt bezig was met een auditie voor het partijleiderschap. Ze deed haar achternaam eer aan, een verbastering van het Franse ‘mordant’, wat ‘bijtend’ of ‘vinnig’ betekent.

A very British coup

Na het spoeddebat betrad Truss alsnog het Lagerhuis, om naar de verklaring te luisteren die Hunt aflegde voor de volksvertegenwoordiging. De premier zat onbewogen en met een wezenloos lachje naast de minister die eerder op de dag de macht naar zich toe had getrokken. Wat maandag in Londen heeft plaatsgevonden is al ‘a very British coup’ genoemd. Of liever een zeer Engelse. In Schotland herhaalde de nationalistische leider Nicola Sturgeon, indachtig de puinhopen in Westminster, de roep om Schotse onafhankelijkheid, compleet met eigen munt: het Schotse pond.

Ondertussen zijn de Conservatieven druk doende met de afronding van de coup en de selectie van een opvolger. Maar wie? Hunt straalde gezag uit en Mordaunts welsprekendheid viel goed. Verdacht stil is Rishi Sunak, die nu moet toezien hoe Truss het door hem gepropageerde beleid heeft geadopteerd. Zijn nadeel is dat een deel van de fractie hem nog steeds ziet als de man achter de val van Boris Johnson. Eén ding willen de Conservatieven, die in de peilingen lager staan dan de Schotse nationalisten, ten koste van alles vermijden: parlementsverkiezingen.