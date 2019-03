Britse minister: redden pasgeboren baby IS’ers Shamima Begun en Yago R. was te gevaarlijk

Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. Beeld REUTERS

Volgens Hunt was het onverantwoord om gezanten naar het vluchtelingenkamp in Syrië te sturen waar de nog geen drie weken oude Jarrah aan ademhalingsmoeilijkheden stierf in een ziekenhuis zonder artsen.

De verklaring van Hunt dat de kampen te gevaarlijk zijn voor diplomaten riep vraagtekens op, temeer omdat het er een komen en gaan van westerse journalisten is.

Nog voor de geboorte van de baby had de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid besloten om Begum, die tevens een Bengaals paspoort zou hebben, de Britse nationaliteit te ontnemen. Het besluit leidde tot kritiek omdat niet vaststaat dat Begum, die op haar 15e naar Syrië was afgereisd, inderdaad de Bengaalse nationaliteit heeft. Haar vader woont in Bangladesh, maar zijn dochter is geboren en getogen in Oost-Londen. Ze was binnen het kalifaat getrouwd met de voor terreur veroordeelde Arnhemmer R., die graag terug wil keren naar Nederland.

Volgens critici, onder wie leiders van de Anglicaanse Kerk, is de handelwijze van de Conservatief Javid te populistisch, voortkomend uit leiderschapsambities. The Sunday Times maakte bekend dat ook twee andere vrouwen in de vluchtelingenkampen hun Britse nationaliteit verloren hebben. Het gaat om de zussen Reema en Zara Iqbal. Beiden hebben hun echtgenoten verloren op het slagveld. Bewindsman Hunt stelde dat de IS-bruiden wisten dat ze naar een regio gingen zonder Britse ambassade en dat ze dus niet konden rekenen op consulaire bijstand.

‘Ik ben bang,’ zei Hunt tegen BBC-interviewer Andrew Marr, ‘dat deze beslissingen, hoe vreselijk ook, gevolgen hebben.’ De Labour-partij vindt echter dat het Verenigd Koninkrijk zijn verloren dochters terug moet halen waarna moet worden gekeken of er juridische stappen nodig zijn. Een woordvoerder van de socialistische oppositie noemde het optreden van de regering ‘wreed en onmenselijk’. De Britse regering heeft inmiddels wel plannen om Britse baby’s en kinderen uit de kampen te halen, teneinde ze over te brengen naar veiliger oorden.