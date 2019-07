Britse minister Hunt wil Europese maritieme missie in de Golf om olietankers te beveiligen – ook Nederland benaderd

Jeremy Hunt in het Lagerhuis. Beeld AFP

De Britse minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken neemt hiermee afstand van het Amerikaanse voorstel om een gelijksoortige missie te organiseren onder Amerikaanse vlag. De EU-landen willen hier liever niet mee worden geassocieerd omdat ze de Amerikaanse agressie richting Iran afwijzen en menen dat de Amerikanen de verslechterde veiligheidssituatie aan zichzelf te wijten hebben.

‘Het is met een zwaar gemoed dat we de verhoogde internationale aanwezigheid in de Golf moeten aankondigen’, zo zei Hunt. ‘De focus van onze diplomatie is om te deëscaleren in de hoop dat veranderingen niet nodig zijn.’ De spanning tussen de VS en Iran ontstond toen president Trump vorig jaar eenzijdig het atoomakkoord opzegde en sancties oplegde. De EU wil het akkoord nog steeds redden en Iran verlossen van de knellende economische sancties.

Iran voert ondertussen de druk op om een einde te maken aan de impasse door olietankers te belagen die door de straat van Hormuz varen. Eenvijfde van de mondiale olievoorraad wordt door deze nauwe zeearm verscheept.

Botsing

Dit weekeind kwam het tot een botsing tussen Iran en Groot-Brittannië toen de Iraanse revolutionaire garde een olietanker die onder Britse vlag door de straat van Hormuz in beslag liet nemen. Volgens Iran schond de tanker ‘het internationale recht op veilige doorgang’, volgens de Britten bevond het schip zich op dat moment in internationale wateren en maakte Iran zich schuldig aan een ‘vijandelijke daad’.

De Iraanse actie is vermoedelijk een goedgetimede reactie op de inbeslagname van een Iraanse olietanker door Groot-Brittannië voor de kust van Gibraltar begin deze maand. Groot-Brittannië zal worden uitgedaagd de olietankers uit te ruilen, maar verkeert in een machtsvacuüm totdat woensdag Boris Johnson zeer waarschijnlijk zal aantreden als nieuwe premier. Die krijgt hiermee direct een hoofdpijndossier op zijn bord.

Nederland zou volgens de NOS hetzelfde hebben gereageerd op het Britse verzoek als het Amerikaanse verzoek tot deelname aan een maritieme missie eerder deze maand. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een fregat te sturen en zou daar Half augustus een beslissing nemen over het sturen van een fregat.