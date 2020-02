Britse minister belooft nieuwe antiterreurwet na steekpartij in Londen

Politieagenten doen onderzoek op de plek waar collega’s zondagmiddag een man doodschoten die voorbijgangers te lijf was gegaan met een machete. Beeld EPA

De 20-jarige Sudesh Amman was nog maar een paar weken op vrije voeten toen hij zondagmiddag op een Zuid-Londense winkelstraat met een machete om zich heen begon te steken. Twee voorbijgangers, onder wie een fietser, raakten gewond. Politie in burger was snel ter plaatse en schoot de terrorist, die een bomgordel droeg, dood. Naderhand bleek dat hij geen echte explosieven om zijn middel had gebonden. Een passant raakte lichtgewond door rondvliegend glas.

Dat de politie zo snel aanwezig was, berustte niet op toeval. Amman werd sinds zijn vrijlating in de gaten gehouden omdat hij een fascinatie had voor messen en martelaarschap. Een dag na de terreurdaad deed de politie invallen in enkele woningen en bij het opvanghuis waar hij had gelogeerd. Zijn moeder verklaarde tegenover de Britse pers dat haar zoon, die samenspande met zijn jongere broertjes, in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis was gehersenspoeld.

Vervroegde vrijlating

Maar ook daarvoor was Amman, die opgroeide in een bijstandsgezin, reeds in de ban van de jihad. Daarom besloot hij, als ‘IS-strijder’, terroristische lectuur te verspreiden. Tevens werd materiaal bij hem gevonden om bommen te maken. Voor dit misdrijf werd hij eind 2018 tot 3 jaar en 4 maanden cel veroordeeld. In het Britse rechtssysteem worden gevangenen automatisch vrijgelaten als ze de helft van hun straf hebben uitgezeten, tenzij ze voor onbepaalde tijd zijn veroordeeld.

Het vervroegd vrijlaten van terroristen staat al ter discussie sinds de islamist Usman Khan eind november twee mensen dood stak bij een reclasseringscongres nabij Londen Bridge. Ook Khan was een veroordeelde terrorist die onder toezicht stond. Hij droeg een enkelband en mocht niet in Londen komen. Deze voorwaarden bleek hij makkelijk te kunnen negeren. Het surveilleren van vrijgelaten gevangenen is een tijdrovend karwei voor onderbemande politiekorpsen.

Na de Londen Bridge-aanslag kondigde Boris Johnson, die midden in een verkiezingsstrijd zat, harde maatregelen aan. In de dagen erna verklaarde de regering dat vrijgelaten terroristen naar de gevangenis waren teruggestuurd. Dat heeft een nieuwe aanslag dus niet kunnen voorkomen. Het is nu aan Patel, een minister die bekendstaat om haar liefde voor law & order, om de wet grondig veranderen, wat op scepsis kan rekenen vanuit de juridische wereld. Voornaamste doel is het afschaffen voor vervroegde vrijlating voor levensgevaarlijke mensen.