Britse minister Amber Rudd (Werkgelegenheid en Pensioenen) stapt op uit onvrede over koers regering

Amber Rudd Beeld EPA

Rudd zei in een interview met de Sunday Times dat de regering-Johnson veel werk maakt van de voorbereidingen voor een Brexit zonder akkoord, terwijl de onderhandelingen met Brussel in haar ogen minder prioriteit lijken te krijgen. Johnson, die momenteel met zijn vriendin bij koningin Elizabeth in het Schotse buitenverblijf Balmoral logeert, heeft afgelopen week nog beweerd dat er vooruitgang is geboekt met de Europese partners, maar bewijzen daarvoor zijn schaars. De Conservatieve premier zegt de EU kostte wat kost op 31 oktober te willen verlaten.

Four weddings and a funeral

Met de EU-gezinde Rudd, die ooit adviseur was voor de film Four weddings and a funeral, koesterde Johnson een opvallende relatie. Tijdens de referendumcampagne had ze hem keihard aangevallen, maar tegelijkertijd heeft ze altijd een zwak voor hem gekoesterd. Ze was een van de weinige ministers die in het kabinet mocht blijven na Johnsons aantreden, eind juli. Rudd maakte bekend uit de fractie te stappen en door te zullen gaan als onafhankelijke afgevaardigde voor het kiesdistrict Hastings en Rye, waar ze een krappe meerderheid bezit.

Rudd verwijt Johnson ‘getalenteerde en trouwe’ partijgenoten te hebben ontslagen. Ze spreekt over ‘politiek vandalisme’. Er wordt steeds meer bekend over de botte manier waarop de Conservatieve rebellen zijn bejegend. Sommigen kregen een bot telefoontje van Johnsons adviseurs, anderen moesten het via de media vernemen, zoals Kenneth Clarke, die liefst 49 jaar voor de Conservatieven in het Lagerhuis heeft gezeten. Oud-minister Philip Hammond overweegt juridische stappen om zijn verbanning ongedaan te maken.

Voor Rudd is het de tweede keer dat ze afscheid neemt van het kabinet. Onder Theresa May moest ze vertrekken wegens de Windrush-affaire. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had tientallen Britten van Westindische origine die een halve eeuw geleden naar het eiland waren gekomen, ten onrechte laten weten dat ze geen recht op verblijf meer hebben. Dat was een gevolg van het anti-immigratie beleid van haar voorganger, May. De 56-jarige Rudd is een gematigde One Nation Conservative, een groepering die het momenteel zwaar heeft.

Domino-effect

De kans bestaat dat Rudds vertrek een domino-effect veroorzaakt. Tijdens een recent kabinetsoverleg hebben ook de ministers Matt Hancock (Volksgezondheid), Julian Smith (Noord-Ierland) en Nicky Morgan (Cultuur, Media en Sport) hun zorgen geuit over de gang van zaken op 10 Downing Street. Michael Gove, de bewindsman die verantwoordelijk is voor de No Deal -voorbereidingen, heeft Johnson geadviseerd om zijn koers aan te passen en met een plan-B te komen. Van Gove is bekend dat hij al jaren aast op het premierschap.

Johnson verkeert in problemen nu hij zijn regering geen Lagerhuismeerderheid meer heeft en hij geen verkiezingen kan uitschrijven om daar verandering in te brengen. Het team-Johnson zint op manieren om op 31 oktober toch uit de Europese Unie te stappen. Daarbij is het negeren van de uitstelwet niet uitgesloten. Een voormalige hoofdaanklager beweerde zaterdag dat de premier in dat geval de kans loopt te worden gearresteerd. Volgens Brexiteer Iain Duncan-Smith kan Johnson dan de rol van ‘Brexit-martelaar’ krijgen.

Dat laatste zal ongetwijfeld gelden voor de leden van de Democratic Football Lads Alliance (DFLA), die zaterdag een pro-Brexit demonstratie hielden op het parlementsplein. Daarbij provoceerden ze, aldus getuigen, de EU-gezinde deelnemers van een March for Change. Oud-Conservatief Anna Soubry wilde namens de anti-Brexiteers een toespraak houden, maar zag daar toch maar vanaf. Ook het plan om een ballon in de vorm van Boris Johnson ging om veiligheidsredenen niet door.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES Amber Rudd MP