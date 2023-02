Britse milieuorganisatie klaagt directie Shell persoonlijk aan om snellere vergroening af te dwingen

Greenpeace-activisten klimmen op een olieplatform van Shell op de Noordzee. Beeld AFP

Het is volgens ClientEarth de eerste keer dat het bestuur van een bedrijf persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat het niet genoeg zou doen het bedrijf voor te bereiden op de energietransitie. Shell zegt dat 12 procent van de totale investeringen in 2021 naar groene projecten ging, maar uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat maar 3 procent ook volgens EU-definities groen is. Paul Benson, advocaat van ClientEarth, noemt het klimaatplan van de oliereus ‘fundamenteel gebrekkig’.

Om daar iets aan te veranderen heeft ClientEarth, een milieuorganisatie die door middel van rechtszaken probeert de natuur en het klimaat te beschermen, een klein aantal aandelen in Shell gekocht. Een aandeelhouder mag volgens het Britse ondernemingsrecht een rechtszaak tegen de directie beginnen als die zich niet houdt aan haar wettelijke verplichtingen, zoals het bevorderen van het succes van het bedrijf en het beperken van bedrijfsrisico’s.

‘De klimaatcrisis vormt het grootste risico dat er is’, stelt ClientEarth. Shell zou meer in moeten zetten op duurzame energiebronnen om ook in de toekomst competitief te blijven. In plaats daarvan investeert het bedrijf nog steeds in nieuwe fossiele-brandstofprojecten met een looptijd van decennia, die volgens ClientEarth op termijn verlieslatend zullen worden.

ClientEarth voorspelt dat die strategie problemen op zal leveren voor de financiën van Shell, en voor de planeet. Als Shell niet op tijd de transitie doormaakt, kan dat volgens de milieuorganisatie leiden tot verlies van banen, een koersval en grote verliezen bij aandeelhouders en investeerders. ClientEarth handelt volgens advocaat Benson ‘in het belang van Shell, zodat winst op korte termijn niet ten koste gaat van duurzame commerciële levensvatbaarheid voor alle betrokkenen’.

Shell ontkent aantijgingen

Een aantal aandeelhouders van Shell ondersteunt de claim. Dat zijn pensioenfondsen en andere institutionele beleggers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden, Denemarken en België. Samen hebben zij nog geen 0,2 procent van de aandelen van Shell in handen. Het Nederlandse pensioenfonds ABP besloot vorig jaar om de fossiele industrie de rug toe te keren en meldde woensdag dat het al zijn aandelen in Shell inmiddels heeft verkocht.

Shell betwist de aantijgingen van Client Earth, en stelt: ‘Onze directeuren leven hun wettelijke plichten na en hebben te allen tijde in het belang van het bedrijf gehandeld.’ Het energiebedrijf houdt vol dat het huidige klimaatbeleid in lijn is met het doel om de wereldwijde opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graden, en wijst erop dat 80 procent van de aandeelhouders tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering instemde met dat beleid.

De Nederlandse rechter droeg Shell in 2021 al op de uitstoot van het bedrijf uiterlijk in 2030 met 45 procent terug te brengen. Bovendien legde de rechter Shell een ‘zwaarwegende inspanningsverplichting’ op de uitstoot van toeleveranciers en de uitstoot die klanten met Shell-producten veroorzaken met hetzelfde percentage terug te brengen. Shell vindt de uitspraak onredelijk en is ertegen in beroep gegaan.

Shell stelde naar aanleiding van het vonnis klimaatplannen op, maar die zijn volgens ClientEarth bij lange na niet in lijn met het doel van maximaal 1,5 graden opwarming. Bovendien heeft het door Shell gestelde doel om de uitstoot in 2030 te halveren alleen betrekking op de uitstoot van het bedrijf zelf en zijn toeleveranciers. Die van Shells klanten, ruim 90 procent van de totale uitstoot, blijft buiten beschouwing.