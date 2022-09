Britse media reageren op dood Elizabeth: ‘Een leven in dienst’

De voorpagina's van de Britse vrijdagkranten staan allemaal in het teken van het heengaan van de koningin. Beeld AP

Rond half zeven Britse tijd onderbreekt de BBC op alle televisie- en radiozenders de uitzending voor een kort bericht. Voor Britten die sinds de eerste berichten over de verslechterde conditie van hun monarch aan de buis gekluisterd zaten kwam het waarschijnlijk niet onverwacht, voor de luisteraars van Radio 1 Dance was het een vreemd intermezzo: ‘Enkele ogenblikken geleden heeft Buckingham Palace de dood van Koningin Elizabeth II bekendgemaakt.’

Na het God Save the Queen schuift in de televisiestudio koningshuisverslaggever Nicholas Witchell aan, die als nieuwslezer ooit de dood van Diana bekendmaakte en in 2002 onder vuur kwam te liggen vanwege een niet al te vleiend postuum van prinses Margaret. Over Elizabeth is hij aanzienlijk positiever: ‘Dit is het einde van wat ik denk dat de geschiedenis zal beoordelen als een van de meest opzienbarende regeerperiodes in meer dan duizend jaar Britse monarchie.’

BBC's Nicholas Witchell: "It is the end of what I think history will judge to have been one of the most remarkable reigns in...British monarchy...who always put duty first...who embodied the best of qualities...the still, calm center...while so much around her has changed." pic.twitter.com/lw88kFyzrm — Curtis Houck (@CurtisHouck) 8 september 2022

‘Of je nu een monarchist bent of niet, ze was een monarch die het grootst mogelijke respect verdiende. Een monarch die dienstbaarheid altijd voorop stelde.’ Maar die dienstbaarheid, waarmee Elizabeth altijd geassocieerd wordt, is volgens Witchell niet de belangrijkste factor geweest in haar succes. ‘Dat is nederigheid. Want ondanks alle grandeur van haar positie, is het haar nooit naar het hoofd gestegen. Ze begreep instinctief dat ze als erfelijke monarch het vertrouwen van het volk moest winnen.’

De prijs voor liefde

De volgende ochtend openen alle Britse kranten met het overleden staatshoofd op de voorpagina. The Guardian en The Times pakken uit met een portret gemaakt in 1953, ter ere van de kroning van Elizabeth II. ‘Een leven in dienst’, schrijft die laatste krant. The Daily Express meldt, in hoofdletters, dat ‘onze geliefde koningin dood is’, bij een zwart-witafbeelding van de monarch. The Daily Telegraph schrijft bij diezelfde foto: ‘Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde.’

De voorpagina van The Times.

‘We hielden van u, mevrouw’, is de korte boodschap van The Sun. The Mirror schrijft op de voorpagina bij een recente afbeelding van Elizabeth ‘bedankt’. The Daily Mail schrijft op de voorpagina van een ‘speciale historische editie’ dat ‘onze harten zijn gebroken’. Die tabloidkrant komt later op de ochtend met een opmerkelijk bericht: een wolk in de vorm van Elizabeth is gespot boven het plaatsje Telford. Dat de gelijkenis niet onmiskenbaar is, doet er op deze dag van rouw niet toe.

In een beschouwing op haar persoonlijkheid betuigt The Daily Mail medeleven met de vele tegenslagen die ze in haar laatste levensjaren te verwerken kreeg, met name met betrekking tot haar zoon Andrew en kleinzoon Harry. Ze was ‘een steeds fragieler en kwetsbaarder monarch die in in haar latere jaren mokerslagen van ongeluk moest verdragen’. Maar van haar persoonlijk lijden liet ze niets merken: ‘Zij en zovelen van haar generatie geloofden dat hun eigen lijden, hoe ernstig of oneerlijk ook, in stilte verdragen moest worden’, schrijft de krant. ‘Voor hen was Keep Calm and Carry On geen goedkope slogan op een koffiemok: het was een gebod dat in leven en dood nagevolgd moest worden. Vooral in de dood.’

The Daily Telegraph reflecteert in een postuum op de vele veranderingen die Elizabeth in haar leven meemaakte. Haar regeerperiode werd volgens de krant gekenmerkt door verzoening. Met Duitsland en Japan na de Tweede Wereldoorlog, met China en Rusland na de Koude Oorlog, en met Ierland na de Troubles. Ze werd een uitzonderlijk populaire vorstin. ‘De meest kwaadaardige republikeinen gaven toe dat het onmogelijk was om je iemand anders voor te stellen die de lasten van het staatshoofd zo effectief en hoffelijk had kunnen dragen, of zo’n verbindende aanwezigheid tentoon had kunnen spreiden.’