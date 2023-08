Britse man zit jarenlang vast voor verkrachting, ondanks ontlastend dna-bewijs

Andrew Malkinson, leest een verklaring voor nadat op 26 juli de rechter zijn veroordeling uit 2004 heeft vernietigd. Malkinson heeft bijna 17 jaar ten onrechte vastgezeten voor een verkrachting waaraan hij niet schuldig was. Beeld AP

De tot levenslang veroordeelde Malkinson (57) werd drie jaar geleden wegens ‘goed gedrag’ vrijgelaten. Na zijn invrijheidstelling bleef de man strijden om zijn naam te zuiveren, wat hem uiteindelijk terugbracht in de rechtszaal. Hier werd de veroordeling vorige maand onterecht verklaard, onder meer op basis van dna-onderzoek. The Guardian meldt woensdag dat reeds in 2007 dna van een onbekende man is ontdekt op het vest van het slachtoffer, ter hoogte van de borst waar ze tijdens de aanval gebeten is. Deze vondst werd gedaan tijdens een onderzoek naar forensisch bewijs in moord- en zedenzaken.

Malkinson diende in 2009 een verzoek in om de strafzaak tegen hem te heropenen, maar de Criminal Cases Review Commission zag daar geen toen reden toe. Politie en justitie waren er zeker van dat Malkinson schuldig was en er werd gewezen op de extra kosten die een nieuw onderzoek met zich mee zou brengen. Ook het nader bestuderen van het dna-materiaal werd niet nodig geacht. Malkinson had tegen die tijd vrij kunnen komen door schuld te bekennen, maar hij heeft dat altijd geweigerd.

Dat de vondst van het dna indertijd geen doorbraak vormde, was opmerkelijk omdat er geen ander hard bewijs voor handen was in deze zaak. Malkinson is veroordeeld op basis van een zogeheten Oslo-confrontatie, waarbij het 33-jarige slachtoffer hem uit een rij met mannen heeft aangewezen als de dader. Dat was opvallend want ze had de verkrachter tijdens de worsteling met haar nagels een diepe snee in diens gezicht bezorgd. Agenten die Malkinson een dag na de verkrachting bezochten, hadden geen kras of snee gezien.

Ook op andere punten – zijn accent, lengte en tatoeages – voldeed Malkinson niet aan het signalement. Tien van de twaalf juryleden, echter, achtten hem schuldig. Hij werd indertijd in de rechtszaal neergezet als een soort zwerver. Malkinson werkte tijdelijk als beveiliger in een winkelcentrum, na een tienjarig verblijf in Nederland. Nadat zijn onschuld vorige maand eindelijk vast was komen te staan, zei hij dat hij en de vrouw beiden slachtoffer zijn van een falend opsporingsapparaat.

‘Verbijsterende’ gang van zaken

Inmiddels heeft de politie, dankzij het dna, een nieuwe verdachte op het oog. Voormalig superaanklager Lord Garnier heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de ‘verbijsterende’ gang van zaken. Malkinson heeft een miljoen pond smartengeld gekregen voor zijn verloren levensjaren.

De geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk kent een aantal grote justitiële dwalingen. In de jaren zeventig zijn meerdere mensen ten onrechte veroordeeld wegens IRA-aanslagen, zoals de zogeheten Guildford Four en Birmingham Six. De autoriteiten stonden destijds onder grote druk tot veroordelingen te komen. Ontlastend bewijs werd ook hier genegeerd, waardoor de mannen jarenlang voor niks hebben vastgezeten. De film In the name of the father (1993) is gebaseerd op het lot van de Guildford Four.

De zaak-Malkinson doet denken aan een geruchtmakende lustmoord in Wimbledon. Ook toen werd een onschuldige man vervolgd, maar bij aanvang van het proces werd het onderzoek van politie en justitie door de rechter afgedaan als broddelwerk, waarna hij het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaarde. Jaren later werd de ware dader opgepakt nadat een ander politiekorps zich over het onderzoek had ontfermd. Ook dit verhaal is verfilmd, in de miniserie Deceit (2021).