Britse lingerieondernemer Emily Bendell eist toegang tot de Garrick, een eliteclub die alleen mannen toelaat

Ook Michael Gove, Brexiteer, is lid van de eliteclub Garrick, waar ook mannelijke hoge ambtenaren, rechters en diplomaten lid zijn. Beeld Getty Images

Volgens The Guardian bevindt de Garrick zich nog altijd in het hart van het Britse establishment, met ministers, hoge ambtenaren, rechters, diplomaten, journalisten en schrijvers als leden.

De 39-jarige Bendell was op zoek naar een club waar ze na haar werk interessante mensen zou kunnen ontmoeten. Tot haar verbazing liet de Garrick alleen mannen toe, hetgeen volgens haar een vorm van seksediscriminatie is. ‘Alleen mannen kunnen lid worden van de Garrick Club’, schrijven haar advocaten. ‘Mannelijke leden is toegestaan om vrouwelijke gasten mee te nemen, maar de vrouwen zijn niet in staat om voor zichzelf te betalen, lid te worden, faciliteiten te reserveren of bepaalde delen van de club te bezoeken. In essentie zijn vrouwen slechts in staat om gebruik te maken van de diensten van de club als tweederangsburgers.’

Rechters en parlementariërs

Tegen The Guardian zei Bendell dat ze ‘verrast en geschokt’ was dat deze vorm van discriminatie nog bestaat. ‘Als het nou een kleine club was met vier mensen op een achteraflocatie, maar dat is een club in het midden van Londen met rechters en parlementariërs als leden, mensen die het land runnen. Dat is echt zorgwekkend’, aldus Bendell.

Niet nader genoemde leden van de Garrick wierpen tegen dat er niet genetwerkt wordt in de club en dat professionele ontmoetingen worden ontmoedigd. Een lid omschreef de Garrick als ‘een bejaardentehuis met wijn’. Volgens Bendell zijn deze argumenten niet overtuigend. ‘Zelfs als je niet over werk praat, heb je een verbintenis omdat je samenkomt. We weten allemaal hoe belangrijk zulke onzichtbare connecties zijn, en vrouwen worden er van uitgesloten’, aldus Bendell.

In 2015 stemde de club over het toelaten van vrouwen. Van de leden stemde 50,5 procent voor, maar dat was te weinig omdat een tweederde meerderheid vereist was. Bekende leden als de komiek Stephen Fry, de acteur Hugh Bonneville (Lord Grantham in Downton Abbey), minister en Brexiteer Michael Gove en de voormalige Newsnight-presentator Jeremy Paxman zeiden dat ze allemaal voor het toelaten van vrouwen hadden gestemd. In 2011 had Bonneville nog vergeefs geprobeerd om de actrice Joanna Lumley (Patsy in Absolutely Fabulous) als lid voor te dragen. Destijds vond de hoge vrouwelijke rechter Lady Hale het schokkend dat veel van haar collega-rechters lid konden zijn van een club die het principe van gelijkheid voor allen aan zijn laars lapte.