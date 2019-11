Britse Labourpartij presenteert radicaalste verkiezingsprogramma in decennia

Labourleider Jeremy Corbyn bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van zijn partij in Birmingham. Beeld REUTERS

In het in Birmingham gepresenteerde ‘Manifest van hoop’ herleeft het links uit de jaren zeventig, een decennium dat door de ene Brit wordt geassocieerd met goede popmuziek en meer maatschappelijke gelijkheid, maar door de ander met hoge inflatie en eindeloze stakingen. Corbyn hoopt met zijn socialistische plannen de achterstand in de peilingen goed te maken.

De nationaliseringen springen het meest in het oog. Het gaat niet alleen om gas-, water- en elektriciteitsbedrijven, maar ook om de spoorwegen en telecommunicatie. Gezien de impopulariteit van de eerdere privatiseringen liggen deze plannen goed bij kiezers. De grote vraag is hoe deze voornemens zich verhouden tot de Europese wetgeving met betrekking tot staatssteun.

Nieuw referendum

Aan de Brexit besteedt Labour zo min mogelijk aandacht. Corbyn belooft binnen drie maanden een goed akkoord met de EU te sluiten om de uitkomst daarvan vervolgens via een bindend referendum voor te leggen aan de bevolking, met Remain als andere optie. De leider zal hierin geen partij kiezen, net zoals Labour-premier Harold Wilson in 1975 niet actief campagne voerde tijdens het EEG-referendum.

Veel liever praat Corbyn over binnenlands beleid. Ambtenaren, inclusief verpleegkundigen en docenten, kunnen na bijna tien jaar van loonmatiging een hoger inkomen verwachten. Een andere radicale koerswijziging is de bouw van goedkope huurwoningen, iets dat sinds het aantreden van Thatcher in 1979 amper is gebeurd. Onder de Conservatieven zijn huurwoningen juist massaal verkocht.

Groene industriële revolutie

Tevens zal Labour tientallen miljarden investeren in een ‘groene industriële revolutie’, waarbij de New Deal van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in de jaren dertig als voorbeeld dient, indertijd een antwoord op massale werkloosheid. Een deel hiervan wordt gefinancierd met een eenmalige belastingheffing op de winsten van olie- en gasbedrijven, onder het motto: de vervuiler betaalt.

Om alle plannen te bekostigen wil de oppositiepartij bijna honderd miljard euro aan extra belastingen heffen. Dat geld wordt opgehaald bij Britten die meer dan 90.000 euro verdienen, bezitters van tweede huizen, effectenhandelaren en grote bedrijven, waaronder Amazon, Google en andere Silicon Valley-reuzen. Ook wil Labour de drempel voor erfbelasting verlagen.

Het programma gaat verder dan dat van 2017, toen Labour de verkiezingen verloor maar beter presteerde dan verwacht. Op de vraag van BBC-journalist Laura Kuenssberg, die traditiegetrouw werd uitgejouwd, waarom hij nu wel denkt te winnen, antwoordde Corbyn dat hij met eigen ogen heeft gezien dat de problemen in het land met de dag groter worden en dat een radicaal antwoord geboden is.

Armoedebestrijding en het tegengaan van de klimaatverandering moeten volgens de Labour-leider alle prioriteit krijgen. Volgens Corbyn is een ingrijpende verandering van het economische model een kwestie van tijd, ook als hij de verkiezingen zou verliezen. In dat kader citeerde hij de Chileense politicus, dichter en communist Pablo Neruda: ‘Al zouden we alle bloemen plukken, we kunnen de lente niet tegenhouden.’