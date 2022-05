Britse Labour-leider belooft af te treden in geval van coronaboete

Sir Keir Starmer spreekt met Labour-aanhang in Carlisle, Engeland, na de lokale verkiezingen op 6 mei. Beeld Getty Images

Ruim een jaar geleden werd Sir Keir, laat in de avond, met een flesje bier in zijn hand gefilmd en gefotografeerd. Hij was aanwezig bij een bijeenkomst van partijgenoten, onder wie zijn plaatsvervanger Angela Reyner, op een regionaal kantoor in Durham. Na een lange dag campagnevoeren genoten ze van een afhaalcurry en een paar kratjes bier. Hoewel de lockdown nog van kracht was, was er volgens de Labour-leider was niets mis mee omdat het zou zijn gegaan om een werkgerelateerde samenscholing. Hij verwacht dat de politiek dezelfde conclusie trekt.

De beeldopnamen waren allang bekend, maar in de aanloop naar de lokale verkiezingen, afgelopen week, speelde ‘Beergate’ weer op. Aanvankelijk had de politie in het Noord-Engelse stadje geoordeeld dat er geen reden was om onderzoek te doen, maar mede door alle media-aandacht besloot het korps toch tot actie over te gaan. Dat was een domper voor de Labour-leider omdat hij en Rayner enkele maanden geleden om Boris Johnsons aftreden hadden geroepen nadat de hoofdstedelijke politie een onderzoek naar ‘Partygate’ had geopend.

Eenmalige bijeenkomst

Er kwamen meer problemen toen Rayner moest toegeven dat ze aanwezig was, nadat ze dit eerder had ontkend. Ook Starmer bleek niet de hele waarheid te hebben verteld. Hij had gezegd dat het een spontane bijeenkomst was, maar The Mail on Sunday publiceerde zondag een intern document waaruit bleek dat het om een geplande meeting ging. Grote vraag is nu wie binnen de partij deze informatie aan de conservatieve krant had verstrekt. Het nieuws leidde ertoe dat Starmer een voor maandag geplande toespraak op het laatste moment moest annuleren.

Aanhangers van Starmer beweerden dat het bij ‘Beergate’ om een eenmalige bijeenkomst ging en dat het daarom niet te vergelijken valt met ‘Partygate’, dat draaide om meerdere gezellige bijeenkomsten op Downing Street. Tevens, zo luidde de verdediging, waren de regels niet door Starmer gemaakt maar door premier Johnson. De Labour-leider had er wel zijn steun aan gegeven en ontpopte zich afgelopen twee jaar als een fervent voorstander van coronamaatregelen. Johnson heeft vorige maand een boete van 50 pond gekregen voor het schenden van zijn eigen regels.

Met de aankondiging van een eventueel aftreden wil Starmer zich, anders dan Johnson, profileren als een integer en fatsoenlijk politicus. Voordat hij de politiek inging was hij hoofd van het openbaar ministerie. Twee jaar geleden, enkele maanden na desastreus verlies van Labour tijdens de Lagerhuisverkiezingen, volgde hij Jeremy Corbyn op als leider van de progressieve partij. Corbyn heeft vorige week gezegd dat het politieonderzoek een ‘ernstige ontwikkeling’ is. De gematigde sociaal-democraat Starmer heeft veel critici aan de linkerzijde van de partij.

In de snel ingelaste persconferentie op het hoofdkantoor in Londen benadrukte hij een ‘nobele en integere’ man te zijn. Hij beklemtoonde dat er geen enkele regel is geschonden op die voorjaarsavond in Durham. Op vragen van de pers waarom hij niet was afgetreden toen het politieonderzoek werd geopend, zoals hij eiste bij Johnson, had hij geen duidelijk antwoord. Het lot van de Labour-leider ligt nu in de handen van de politie. Deze grote gok kwam na lokale verkiezingen die ietwat teleurstellend voor Starmers Labour waren verlopen.