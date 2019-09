Britse krant The Guardian in opspraak na aanval op David Camerons leed na overlijden zoontje

Oud-premier David Cameron en gezin bij zijn vertrek uit de ambtswoning in Downing Street in juli 2016. Zijn gehandicapte zoontje Ivan was al overleden. Beeld REUTERS

In een hoofdredactioneel had het progressieve dagblad beweerd dat de oud-premier alleen ‘geprivilegieerde pijn’ kan hebben gevoeld over de dood van zijn zesjarige zoon Ivan, tien jaar geleden. Aanleiding was de publicatie van Camerons memoires, waarin de politicus onder meer schrijft over de levenslange pijn die het verlies van zijn gehandicapte zoon heeft veroorzaakt. Daarop besloot The Guardian het Conservatieve bezuinigingsbeleid aan de orde te stellen. De onbekende schrijver van het hoofdcommentaar noemde de pijn ‘geprivilegieerd’, wijzend op het feit dat Cameron naar een kostschool is geweest en uit een welgestelde familie komt. Na de eerste ophef werd het stuk gewijzigd, volgens de krant ‘bereikte het commentaar niet het beoogde niveau’.

Cameron maakte gebruik van de gratis gezondheidszorg, waarop de krant suggereerde dat de politicus een van de betere staatsziekenhuizen zal hebben bezocht. ‘Als hij gedwongen was om te moeten worstelen met de onderbemande en overbestuurde ziekenhuizen in de rest van Engeland’, stond in The Guardian, ‘of als hij getracht had het zorgsysteem te gebruiken voor het zorgen voor een stervende ouder in plaats van een stervend kind, dan zou hij hebben begrepen welke schade zijn beleid heeft aangericht.’

De passages hebben grote woede veroorzaakt.

‘Dit zijn niet alleen de lelijke gedachten van een dissidente columnist. Het zijn de woorden uit een hoofdcommentaar. Het is het gezichtspunt van het bedrijf’, zei staatssecretaris Zac Goldsmith van Milieu en Ontwikkelingssamenwerking. ‘Dit is vreselijk om te lezen,’ zei minister van Financiën Sajid Javid. Televisiepresentator Piers Morgan noemde wat Cameron over zijn zoon schreef ‘een van de meest hartverscheurende dingen die ik ooit heb gelezen’. Er is ook gewezen op de waardige woorden die premier Gordon Brown indertijd in het Lagerhuis uitte na Ivans overlijden.

De aanval van The Guardian op privilege is opmerkelijk, omdat de meeste columnisten en commentatoren van deze krant uit welgestelde kringen afkomstig zijn.