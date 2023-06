Britse kolencentrales moeten na 46 dagen weer aan vanwege airconditioning

Kolencentrale in het Engelse Ratcliffe-on-Soar. Beeld Getty Images

Na 46 kolenvrije dagen is de kolencentrale in Ratcliffe-on-Soar, die over twee jaar voorgoed zou moeten sluiten, begin deze week weer gaan stoken. Het Britse stroomnet kon de vraag naar elektriciteit simpelweg niet aan, omdat in winkels, kantoren en huizen de airconditioning massaal staat te blazen. Net als Nederland heeft het eiland te maken met een aanhoudende hittegolf. Zelfs in het verre noordwesten van Schotland is het nu warmer dan 20 graden, wat niet vaak voorkomt.

In grote delen van het land is het nu te heet voor zonnepanelen. Deze worden getest bij een temperatuur van 25 graden. Bij elke graad hoger daalt de effectiviteit. ‘Vergeleken met een koele, bewolkte dag zijn de cellen nu 25 procent minder efficiënt’, liet zonne-energie-expert Alastair Buckley weten aan The Daily Telegraph. Bijkomend probleem is het gebrek aan wind, zodat de vele windmolenparken aan de Britse kust er nagenoeg werkloos bijstaan. En juist op dit moment vindt er onderhoud plaats aan een belangrijke kerncentrale.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Omdat een ongeluk nooit alleen komt, is er de afgelopen week een probleem ontstaan met de stroomtoevoer uit Noorwegen. De Britse autoriteiten hebben energiebedrijven opgeroepen om consumenten er middels beloningen toe te bewegen stroomverbruik te verplaatsen naar de daluren.

Klimaatverandering

De tijdelijke terugkeer naar kolen is een tegenslag voor de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Britse regering. Het heeft tot kritiek geleid van milieuorganisaties. Tegenover The Guardian zei Ami McCarthy, campagnevoerder van Greenpeace UK, dat het Britse stroomnetwerk blijkbaar niet is opgewassen tegen ‘een zomerse hittegolf die, zoals we weten, is verergerd door klimaatverandering’. Volgens haar moet de regering echt werk gaan maken van duurzame energie. Het zou slechts bij woorden blijven.

Temperatures have passed 30C in London today, overwhelming some soldiers who took part in a military parade alongside Prince Williamhttps://t.co/McrUFliY2F pic.twitter.com/KAYXloNTvV — ITV News (@itvnews) 10 juni 2023

Al dagen zorgt de hitte – en het bijbehorende noodweer – voor ongemak, met name in Zuid- Engeland. Na een wolkbreuk kwamen Londense straten maandagmiddag onder water te staan, een situatie die wordt verergerd door gebrekkig onderhoud aan de waterafvoer. Op enkele luchthavens nabij de hoofdstad konden vliegtuigen vanwege het onweer niet landen.

De hitte treft ook de voorbereidingen voor Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade die zaterdag voor de officiële viering van de verjaardag van koning Charles wordt gehouden. Meerdere Guards, getooid met berenmutsen, zijn tijdens de repetities flauwgevallen.