Britse journalist moet 1,38 miljoen betalen aan ‘Bad Boy of Brexit’

Arron Banks was een belangrijke donateur van de leave.eu-campagne. Beeld EPA

De 53-jarige Cadwalladr heeft de laatste zeven jaar faam verworven met haar kritische berichtgeving over mogelijke onrechtmatigheden in de aanloop naar het Brexit-referendum van 2016. Zo onthulde ze de praktijken van databedrijf Cambridge Analytica, dat in opspraak kwam omdat het zonder toestemming de gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers voor campagnedoeleinden verkocht. Tevens is ze er ervan overtuigd dat er sprake was van Russische inmenging bij deze historische volksraadpleging. Daarbij legde de prijswinnende journaliste, werkzaam voor The Guardian-zusterkrant The Observer, een verband met de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, eind 2016.

Bad Boy of Brexit

In haar berichtgeving richtte Cadwalladr haar pijlen ook op Arron Banks, de miljonair die zichzelf triomfantelijk omschrijft als The Bad Boy of Brexit. Hij doneerde in de aanloop naar het referendum miljoenen aan de leave.eu-campagne van Brexit-gangmaker Nigel Farage, met wie hij goed bevriend is. Over hem heeft de journalist, tijdens een TED-conferentie in Vancouver, gezegd dat de miljonair heeft gelogen over zijn contacten met Russische diplomaten in Londen. Kort daarop tweette ze dat hij de verkiezingswet heeft overtreden, met een link naar een videoregistratie van het praatje.

Banks sleepte haar hierop voor de rechter wegens laster en smaad. Na een vijfdaags proces stelde de rechter dat Cadwalladr het publieke belang diende, en dus niets was aan te rekenen. De journalist zou namelijk goede redenen hebben gehad om te geloven dat Banks een deal heeft gesloten met de Russen, al kon dat in de rechtszaal niet hard worden gemaakt. Toen de kiescommissie in 2020 concludeerde dat Banks geen enkele wet heeft overtreden, verwijderde Cadwalladr haar tweet.

Geen harde bewijzen

Banks ging na het oordeel van de kiescommissie in hoger beroep. Daarin bepaalde de beroepsrechter dat het smadelijk is dat het praatje nog steeds te zien is, zelfs nu duidelijk is geworden dat er geen harde bewijzen zijn voor Cadwalladrs aantijgingen. Er waren weliswaar contacten tussen Banks en de Russen, maar het bestaan van een deal is nooit bewezen. Cadwalladr bracht hier tegenin dat ze geen zeggenschap heeft over de website van het congres waarop het praatje miljoenen keren is bekeken. Banks had haar persoonlijk voor smaad aangeklaagd, niet de organisatie.

De rechter heeft nu bepaald dat de journalist binnen een maand omgerekend 40 duizend pond aan smartengeld moet betalen aan Banks. Zoals wel vaker in Engelse smaadzaken vormen de juridische kosten de grote klap. Omdat Banks in hoger beroep voor een groot deel gelijk kreeg, oordeelde de rechter dat Cadwalladr 60 procent van zijn totale advocatenkosten moet betalen, wat neerkomt op 1,38 miljoen euro. De gedaagde omschreef dit arrest als ‘een donkere dag voor de journalistiek’, een oordeel dat werd herhaald door meerdere belangengroepen die de persvrijheid verdedigen.