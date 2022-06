Britse journalist en reisgenoot vermist in ‘broeinest van illegale mijnbouw’ in Amazonegebied

Dom Phillips bezoekt een mijn in de buurt van het Amazonegebied in november 2019. Beeld ANP / AFP

Het tweetal werd zondagmorgen vroeg voor het laatst gezien, varend over een rivier in de Javari-regio bij de grens met Peru, een van de meest afgelegen delen van de Amazone. Het gebied, waar veel inheemse volkeren wonen, staat bekend als broeinest van illegale mijnbouw en drugshandel.

Dom Phillips (57) is freelancer voor onder andere The Guardian en The New York Times, woont en werkt sinds 2007 in Brazilië waar hij zich specialiseerde in de Amazone en het conflict tussen oorspronkelijke bewoners van het gebied en de bedrijven die er, al dan niet illegaal, economische activiteiten ontplooien.

Phillips is bezig met een boek over het milieu en wilde volgens The Guardian een bezoek brengen aan een groep oorspronkelijke bewoners die door het regenwoud patrouilleert op zoek naar illegale mijnbouw, houtkap of visserij. Hij reisde in het kielzog van Pereira. De voormalig ambtenaar is in Brazilië beroemd als kenner en beschermer van inheemse volkeren en in die hoedanigheid de grote vijand van mensen die in het regenwoud willen exploiteren.

Pereira krijgt regelmatig doodsbedreigingen, vertelden verschillende belangenorganisaties voor inheemse volkeren aan The New York Times. Ook de patrouilleteams die Pereira en Phillips wilden begeleiden waren volgens Univaja recentelijk bedreigd.

Twee vissers vastgehouden

De onderzoeker en de journalist waren van plan zondagochtend vroeg terug te varen over de Itaqui-rivier naar de stad Atalaia do Norte, waar ze drie uur later hadden moeten aankomen. Toen ze er halverwege de middag nog niet waren, besloot de koepelorganisatie van inheemse stammen in het gebied, Univaja, alarm te slaan bij de Braziliaanse autoriteiten en zelf verschillende zoekacties op touw te zetten, zo schrijft Univja maandag in een persbericht. Die zoekacties leverden niets op.

De regionale overheid stuurde inderdaad hulptroepen en volgens de krant O’Globo hield de politie maandag kortstondig twee vissers vast uit de omgeving waar de twee mannen voor het laatst werden gezien, die daarna zonder verklaring weer werden vrijgelaten.

Maar Braziliaanse journalisten en Phillips’ vrouw Allesandra Sampaio hebben kritiek op de geringe omvang en het lage tempo van die acties. Zo was er maandagavond nog steeds geen helikopter ingezet, bij zoektochten in een onherbergzaam gebied een onmisbaar hulpmiddel. ‘In het bos telt elke seconde’, aldus Sampaio. Ook mensenrechtenorganisatie Human Right Watch noemde de situatie ‘extreem zorgwekkend’ en roept de overheid op ‘alle mogelijke middelen’ in te zetten bij de zoektocht.

De argwaan jegens de autoriteiten komt voort uit de politiek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro om de illegale exploitatie van het regenwoud oogluikend toe te staan. Het lot van de inheemse bewoners lijkt hem koud te laten.